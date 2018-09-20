1992年，洛阳航空口岸开放（纪念改革开放40年）

1992年，随着改革开放不断走向深入，我市经济、交通等领域取得快速发展，城市现代化程度不断提高。

1992年，随着改革开放不断走向深入，我市经济、交通等领域取得快速发展，城市现代化程度不断提高。

春都火腿肠享誉全国

1992年，中国食品行业首家以龙头产品为基础组建的企业集团——洛阳春都食品集团挂牌开业，成为全国最大的火腿肠生产基地，相关产品占国内市场销量的70%，春都火腿肠获“全国消费者信得过产品”称号。

除了春都，还有一家企业的“成绩单”优异。洛阳市环球实业总公司与新加坡珍宝私人有限公司联合筹办洛阳环新印花时装有限公司，总投资130万美元。当年12月8日，他们完成产值10030万元，使烧沟村成为豫西地区第一个亿元村。

此外，在这一年的7月15日，首阳山电厂扩建工程破土动工；12月2日，洛阳聚丙烯厂在洛阳石化总厂建成。洛阳炼油厂、第一拖拉机厂、洛阳铜加工厂、洛阳轴承厂、洛阳玻璃厂、洛阳棉纺织厂、洛阳卷烟厂、洛阳矿山机器厂，在这一年被国家统计局列入中国工业500强。

洛阳火车站新站房建成投用

1992年，我市在交通方面也发展迅速。4月10日，洛阳火车站新站房建成投入使用，有普通、母子、软席和贵宾等各类候车厅、室，配备了自动扶梯、自动引导、电视监视、彩色大屏幕等先进服务设施。同年10月，栾川县建成河南省最大的县级汽车站。

两项和市民生活关系密切的政策在这一年结束，退出了历史舞台。当年10月，根据省政府指示，从该月起，居民食油取消定量，放开销售价格；11月5日，市政府宣布秋菜冬贮政策实行“放开数量、放开价格、自由购销”。

洛阳高新技术开发区成立

1992年我市还有一件大事，2月20日洛阳高新技术开发区成立，同年12月14日，它被升格为国家级开发区。

5月11日，我市决定以关林集贸市场为依托建设洛阳经贸开发区。我市还被赋予外资企业注册登记权，凡在洛阳市投资1000万元以下的外资企业，均由市工商局核准登记。

这一年我市对外交往联系不断增加。我市与吉林市结为友好城市。洛阳市劳务输出公司成立。8月11日，国务院批准开放洛阳航空口岸。8月18日，洛阳涉外经济律师事务所成立。12月5日，国务院批准我市吸收外资成片开发土地，这在中国内地还是首例。（洛阳晚报记者 潘立阁）