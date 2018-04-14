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七二五所青岛双瑞公司与德国BOLL公司签订战略合作协议
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-11-09 08:52

　　记者昨日从中船重工第七二五研究所获悉，该所下属的青岛双瑞海洋环境工程股份有限公司6日与参展商德国Boll & Kirch Filterbau GmbH公司(简称BOLL公司)，在首届中国国际进口博览会展会现场签订了战略合作协议。

　　BOLL公司是一家总部位于德国的过滤器生产企业，专门从事液体、气体过滤行业，已获得ISO9001/14001+OHSAS18001和全球各主要船级社的多项认证，在相关领域享有较高声誉。

　　近年，七二五所青岛双瑞公司秉承开放包容、合作共赢的指导方针，坚持国际化战略，取得了显著成绩。该企业建成了覆盖全球重点港口的压载水管理系统服务网络，在美国、荷兰、新加坡等设立了海外备件库。随着服务网络的逐步健全，该企业已能够为海外客户提供更加优质高效的工程及售后服务。

　　时下，七二五所核心产品船舶压载水管理系统出口额逐年递增，压载水管理系统产业蓬勃发展，对过滤器等主要仪器设备的需求量激增，巩固并发展与主要供应商的战略合作成为产业发展的重要基础和紧迫需求。

　　七二五所相关负责人表示，此次借进博会的东风，七二五所青岛双瑞公司与BOLL公司成功签订战略合作协议，将为双方全面加强战略合作奠定良好基础。在BOLL公司等众多优质供应商的支持下，七二五所青岛双瑞公司国际化战略的步伐将会更加坚定，国际化道路将越走越宽。(洛阳日报首席记者 张锐鑫 通讯员 张志恒)
[ 责任编辑：马佳佳]
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