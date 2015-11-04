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洛阳市启动“119消防宣传月”活动
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-11-09 08:58

　　11月9日是全国“消防宣传日”。昨日，我市启动“119消防宣传月”活动，以“全民参与、防治火灾”为主题，共同营造人人关心消防、人人重视消防、人人参与消防的浓厚氛围，确保我市消防安全形势持续稳定。

　　市长刘宛康出席启动仪式并宣布活动启动。刘宛康在致辞中向英勇奋战在一线的广大消防官兵、消防安全工作者和关心支持消防工作的社会各界致以崇高敬意和衷心感谢。他说，今年的消防宣传月活动具有特殊意义，英雄的消防官兵正在转隶改制，满怀斗志踏上新征程。希望大家继续发扬光荣传统和优良作风，主动适应建设“大应急”“大安全”“大消防”的需要，扛起新使命，展示新面貌，努力在洛阳应急救援事业发展中当先锋、打头阵。

　　刘宛康指出，“十三五”期间，我市牢固树立安全发展理念，认真落实《消防安全责任制实施办法》，加强消防安全基础设施建设，深入开展消防安全隐患排查整治，有效地预防和减少火灾事故的发生。开展“119消防宣传月”活动，给广大群众提供了了解消防、掌握消防安全知识的平台，也为消防救援队伍搭建了联系群众、服务群众的桥梁和纽带。各级各部门各单位要推陈出新、丰富形式，扎实推进消防宣传“七进”工作，切实增强宣传的针对性、实用性和渗透力、影响力，让消防知识走进千家万户，使人人受到消防安全教育，人人增强消防安全意识。

　　启动仪式上，我市集中表彰了第四届119消防奖先进集体和先进个人，并向微型消防站发放消防装备。各界代表还共同观看了“逆行英雄”摄影展、灭火救援演练和专业力量展示。

　　启动仪式后，刘宛康主持召开全市冬春火灾防控暨消防安全重点工作推进会，部署今冬明春火灾防控工作，强调要牢固树立发展决不能以牺牲人的生命为代价、发展决不能以牺牲安全为代价的红线意识，始终坚持以人民为中心的发展思想，始终保持战战兢兢、如履薄冰的临战状态和清醒忧患，全面落实“三管三必须”的消防安全责任，坚持问题导向、突出重点区域和人群，集中开展消防安全专项整治，确保消防安全形势持续稳定。

　　副市长李保兴参加上述活动。（洛阳日报记者 白云飞）
[ 责任编辑：马佳佳]
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