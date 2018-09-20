洛阳市组团参加首届进博会 3个项目现场签约

记者昨日从我市有关部门获悉，经过前期筹备，我市各县(市)区政府(管委会)、市直相关部门及300多家企业(机构)负责人组团参加了首届中国国际进口博览会，3个项目现场签约。

记者昨日从我市有关部门获悉，经过前期筹备，我市各县(市)区政府(管委会)、市直相关部门及300多家企业(机构)负责人组团参加了首届中国国际进口博览会，3个项目现场签约。

中国国际进口博览会是国际贸易史上的创举，也是今年我国四场主场外交的收官之作。省委、省政府高度重视进博会参会组织工作，组建了进博会河南省交易团。我市按照省委、省政府要求组建了市交易团，我市采购商报名及参会人数位居全省前列。

参会期间，我市企业积极参加大会展览展示活动及省政府举办的各类活动，并与境外参展商开展广泛对接、洽谈，充分了解行业前沿技术，积极达成现场交易。

11月7日下午，河南省人民政府在国家会展中心举行河南交易团采购需求发布暨现场签约会，我市共有3个项目现场签约，分别为洛阳万邦优选供应链管理有限公司从乌兹别克斯坦进口绿豆项目，机械工业第四设计研究院有限公司从德国进口喷涂机器人项目，洛阳市强盛实业有限公司从美国进口聚乙烯项目。(洛阳晚报记者 郭飞飞 通讯员 王丹)