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洛阳市就业技能培训中心原主任刘玉柱接受纪律审查和监察调查
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 市纪委监察委网站 2018-11-08 18:10

　　洛阳市就业技能培训中心原主任刘玉柱(正科级)涉嫌严重违纪违法，经洛阳市纪委监察委指定管辖，目前正接受吉利区纪委监察委纪律审查和监察调查。

　　刘玉柱简历

　　刘玉柱，男，汉族，1962年1月出生，河南洛阳人，大专文化，1992年12月加入中国共产党，1980年5月参加工作。

　　1980.05——1986.01，洛阳热电厂工人;

　　1986.01——1987.10，洛阳钢厂干部(1986.08录用干部);

　　1987.10——1992.06，洛阳市劳动就业局科员;

　　1992.06——2008.04，洛阳市劳动就业培训中心综合科科长、副主任;

　　2008.04——2016.10，洛阳市就业技能培训中心主任;

　　2016年10月，免去洛阳市就业技能培训中心主任职务，保留正科级待遇。
[ 责任编辑：崔天运]
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