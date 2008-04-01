洛阳市就业技能培训中心原主任刘玉柱接受纪律审查和监察调查

洛阳市就业技能培训中心原主任刘玉柱(正科级)涉嫌严重违纪违法，经洛阳市纪委监察委指定管辖，目前正接受吉利区纪委监察委纪律审查和监察调查。
刘玉柱简历
刘玉柱，男，汉族，1962年1月出生，河南洛阳人，大专文化，1992年12月加入中国共产党，1980年5月参加工作。
1980.05——1986.01，洛阳热电厂工人;
1986.01——1987.10，洛阳钢厂干部(1986.08录用干部);
1987.10——1992.06，洛阳市劳动就业局科员;
1992.06——2008.04，洛阳市劳动就业培训中心综合科科长、副主任;
2008.04——2016.10，洛阳市就业技能培训中心主任;
2016年10月，免去洛阳市就业技能培训中心主任职务，保留正科级待遇。
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