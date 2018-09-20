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领导干部也要学会讲好故事
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源： 新华社 2018-11-08 17:52

　　日前，在庆祝第19个中国记者节、河南省“好记者讲好故事”现场，13位新闻工作者分享完自己采访中的故事和感悟后，在场的一位省委领导情不自禁地走到台上，讲述了自己的两则小故事——

　　走访基层，聆听一家三代石油工人几十年如一日在我国海拔最高的油田坚守如初、奋斗不止的故事；自己返家探望八旬父母，一进门得知玉树地震，刚出锅的包子，吃一个、揣上俩，赶往机场、奔赴灾区。

　　生动的细节、质朴的语言、真挚的情感，打动了听众，引发了共鸣。

　　故事比逻辑更有说服力。讲好故事，不仅是新闻媒体的任务，也是新时代各级领导干部应具备的本领。平实的语言里往往蕴含最深刻的道理，生动的讲述最能引发情感共鸣，好的故事最能荡涤心灵、最能催人奋进，而这正是群众最想听到的。

　　近些年来，不少领导干部已经认识到了好故事的魅力，越来越多的党员干部开始用生动的讲述传递声音、思想和情感。但也有个别干部，习惯讲话发言堆砌空洞说教，开口就是大道理，有激情没真情、喊口号不走心。空话讲多了就会蚕食真情实感。台上夸夸其谈、张口便是“八股文”，台下难免避实就虚、缺乏担当。不会讲故事，说穿了是因为不会听故事甚至听不到故事。个别领导干部精于纸上调研、文件考察，离群众却越来越远，入耳入眼的是苍白口号和冰冷数字，心里自然就存不下什么故事，久而久之对火热生活的感受力也就日渐淡漠，说出的话连自己都打动不了，又如何去感染别人？

　　讲好故事表面上是表达能力的体现，是话语体系的转换，但本质上是领导干部思想和作风的转变。要讲好故事，就要求领导干部真正放下身段、“不端不装”，用一颗真心对待工作，用一份真情面对群众。深入基层才能听到好故事，和群众交心才能讲出好故事，会讲故事才能将“高大上”的理念转化为老百姓听得懂、听得进的家常话，让党的方针飞到田间地头、灶台炕头，印在群众心里，转化为凝聚力、向心力。

　　一段好故事，能引起共鸣和回味；一段好故事，能激荡起初心与干劲。在新时代的中国，到处都是生动感人的好故事，领导干部也应该有一双发现好故事的眼睛，有一份讲好故事的真情，以事说理、以情感人，用更多精彩的中国故事，凝聚起团结奋进的磅礴力量。(新华社记者 刘雅鸣 宋晓东)
[ 责任编辑：张惟一（见习）]
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