洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛宁县检察院到贫困村开展党组中心组扩大学习会议
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳检察  来源： 洛阳网 2018-11-08 15:30

　　11月6日下午，洛宁县检察院党组书记、检察长付武超带领党组班子成员和科室负责人，到分包贫困村底张乡西磨头村召开党组中心组扩大学习会议，对最高检张军检察长《关于加强民事诉讼和执行活动法律监督工作情况的报告》、河南省检察院认真贯彻落实省委十届六次全会暨省委工作会议精神等内容进行专题政治学习，对脱贫攻坚工作及后两个月的检察工作进行部署。

　　会上，院党组成员、副检察长公新民传达学习《习近平总书记在深度贫困地区脱贫攻坚座谈会上的讲话》；院党组成员、副检察长张旭耀传达学习《最高人民检察院关于人民检察院加强对民事诉讼和执行活动法律监督工作情况的报告(摘要)》-2018年10月24日张军检察长在第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议上的讲话；院党组成员、副检察长张学军传达学习关于印发《河南省人民检察院关于认真贯彻落实省委十届六次全会暨省委工作会议精神的意见》的通知；院党组成员、政治处主任杨新民传达学习《洛宁县决战决胜脱贫攻坚战总攻令》；院党组成员、专职检委张海峰传达学习《凝聚共识“四轮驱动”推动全省检察工作转型发展》——全面解读全省市分院检察长座谈会精彩看点。各科室负责人围绕“脱贫攻坚工作按照县委部署下一步怎样做好落实、后两个月检察业务工作要达到什么效果、队伍建设怎样加强”三个问题进行了表态发言。

　　院党组书记、检察长付武超最后对脱贫攻坚工作做出强调：一要在思想上再重视，各科室要按照院党组提出“四个全力服务”的要求，认真落实县委脱贫攻坚“总攻令”的部署，深入群众，全力以赴，圆满完成既定目标和任务；二要在认识上再提高，全体干警一定要明确当前脱贫攻坚已到了最后攻坚克难的关键时期，要把责任扛在肩上，和全县干群一道通过我们的努力顺利摘掉贫困县的帽子；三要在工作上真见效，脱贫攻坚重过程更注重成效，帮扶效果好不好群众说了算，把政策落实和农户增收放在重要位置，结合“九个一”大走访切实提高农户的满意度。
[ 责任编辑：刘宝文]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·手把手教您看懂孩子的血常规化验单
  • ·得了免疫系统疾病，您要知道这些
  • ·花季少女得怪病，跑步差点儿丢了命
    		•
    他做木雕她配诗 俩人相伴乐融融
    他做木雕她配诗 俩人相伴乐融融
    他做木雕她配诗 俩人相伴乐融融
        携手五十载，迈进金婚，对每一对夫妇来说，都是值得好好纪念的。陈耀奇、李竹枝夫妇为了纪念金婚，共同制作...
  • ·您的旅行照片也能美美的
  • ·“抛”开儿女自驾游 花甲老人耍得美
  • ·遛弯儿 “聊天” 92岁老人和她的小母鸡
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 陈润儿赴洛阳、济源实地察看并召开会议
  • 洛阳市将添“北魏风”旅游综合体
  • 后天起，洛阳这些小区陆续开阀
  • 洛阳高新区两处小游园建成投用
  • 中国第五批赴南苏丹（朱巴）维和步兵...
  • 中国一拖“洋产品”闪耀进博会
  • 洛阳中赫非晶科技：新型节能材料量产 ...
  • 男子欲偷车被抓正着 辩解：我想偷的其...
  • 洛阳市消协发布“双十一”消费警示
  • 坚定信心 砥砺斗志—— 一论不断开创...
    		•
    百姓呼声
    伏牛山东北虎园不支持使用旅游年票么？
    异地办理居民身份证换领、补领的所需材料
    精彩图片
    洛阳中赫非晶科技：新...
    关注独居老人 洛阳晚报...
    第19个中国记者节特别...
    洛阳高新区两处小游园...
    精彩热帖

    静静的秋雨

    魏坡村里看新貌

    天冷 武皇颁旨延秋

    隋唐一抹晚秋
    /公益助学 爱在洛城——2018阳光助学慈善义
    /公益助学 爱在洛城——2018阳光助学慈善义
    /胸 中 块 垒 今 始 消 ——青海湖二
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南君友律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605