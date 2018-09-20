洛宁县检察院到贫困村开展党组中心组扩大学习会议

11月6日下午，洛宁县检察院党组书记、检察长付武超带领党组班子成员和科室负责人，到分包贫困村底张乡西磨头村召开党组中心组扩大学习会议。

11月6日下午，洛宁县检察院党组书记、检察长付武超带领党组班子成员和科室负责人，到分包贫困村底张乡西磨头村召开党组中心组扩大学习会议，对最高检张军检察长《关于加强民事诉讼和执行活动法律监督工作情况的报告》、河南省检察院认真贯彻落实省委十届六次全会暨省委工作会议精神等内容进行专题政治学习，对脱贫攻坚工作及后两个月的检察工作进行部署。

会上，院党组成员、副检察长公新民传达学习《习近平总书记在深度贫困地区脱贫攻坚座谈会上的讲话》；院党组成员、副检察长张旭耀传达学习《最高人民检察院关于人民检察院加强对民事诉讼和执行活动法律监督工作情况的报告(摘要)》-2018年10月24日张军检察长在第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议上的讲话；院党组成员、副检察长张学军传达学习关于印发《河南省人民检察院关于认真贯彻落实省委十届六次全会暨省委工作会议精神的意见》的通知；院党组成员、政治处主任杨新民传达学习《洛宁县决战决胜脱贫攻坚战总攻令》；院党组成员、专职检委张海峰传达学习《凝聚共识“四轮驱动”推动全省检察工作转型发展》——全面解读全省市分院检察长座谈会精彩看点。各科室负责人围绕“脱贫攻坚工作按照县委部署下一步怎样做好落实、后两个月检察业务工作要达到什么效果、队伍建设怎样加强”三个问题进行了表态发言。

院党组书记、检察长付武超最后对脱贫攻坚工作做出强调：一要在思想上再重视，各科室要按照院党组提出“四个全力服务”的要求，认真落实县委脱贫攻坚“总攻令”的部署，深入群众，全力以赴，圆满完成既定目标和任务；二要在认识上再提高，全体干警一定要明确当前脱贫攻坚已到了最后攻坚克难的关键时期，要把责任扛在肩上，和全县干群一道通过我们的努力顺利摘掉贫困县的帽子；三要在工作上真见效，脱贫攻坚重过程更注重成效，帮扶效果好不好群众说了算，把政策落实和农户增收放在重要位置，结合“九个一”大走访切实提高农户的满意度。