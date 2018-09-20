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男子欲偷车被抓正着 辩解：我想偷的其实是……
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2018-11-08 09:00

　　昨日，市民王先生给记者说了一件事：我把电动车停在路边忘拔车钥匙，没走远，看见一名男子把我的车钥匙拔掉，以为他要偷车，他却说看上了我车钥匙上的那把小刀。

　　5日19时许，王先生把电动车停在中州路与王城大道交叉口附近一面馆门前，离开时忘了拔掉车钥匙，不过他并未走远，就在不远处的公交站等朋友。他低头玩手机时，不经意间看到一名身材瘦小的男子走到他车前将车钥匙拔掉。

　　“你干啥呢！”王先生大喊一声，男子把车钥匙丢在地上，拔腿向北跑去。王先生以为对方想偷他的车，立即追赶。他很快追上对方并将其拦下，随即拨打110报警。

　　西工派出所民警董江丹与同事到达现场后得知，男子姓高，新安县人。高某说，他没打算偷王先生的电动车。原来，高某从王先生的车旁经过时，看上了车钥匙上那把做工精细、长约4厘米的小刀，就拔掉车钥匙想把小刀取下来，被王先生发现后吓得逃跑。

　　民警让高某写下一份保证书，又对其批评教育一顿，然后让其离开。（洛阳晚报记者 魏巍 实习生 张雨薇 通讯员 张国锋）
[ 责任编辑：张燕]
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