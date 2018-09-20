后天起，洛阳这些小区陆续开阀

记者昨日从洛阳热力有限公司(以下简称市热力公司)获悉，从10日起，一批热力公司直管小区进入集中开阀期。
记者昨日从洛阳热力有限公司(以下简称市热力公司)获悉，从10日起，一批热力公司直管小区进入集中开阀期。
昨日上午，记者在西工区612家属院看到，市热力公司热力工人正在这里对供热设备进行开阀。该小区项目负责人吴天天说，上个月，该家属院完成“三供一业”供热改造，成为直管小区。按照“完成一个，试压一个，开阀一个”的原则，他们开始为该小区缴费用户开阀，待试压及开阀工作全部完成后，该小区将于15日按时供热。
市热力公司的既有直管小区，集中开阀工作将于明天开始。开阀期间，要确保家中留人。开阀后若听到暖气片中有异响不要慌，这属正常现象，说明供热管道或暖气片中有空气，用户可打开手动排气阀来解决此问题，操作时应缓慢打开排气阀，间隔性排气，关闭阀门时适当拧紧。（洛阳晚报记者 王若馨 实习生 郭琦）
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