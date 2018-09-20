今天是“问暖热线”开通的第三天，截至昨日，“问暖热线”共接到300多个咨询电话，近200条网络咨询。读者问题主要分为三类：询问自家小区何时能够供热，约占总问题的70%；老旧小区住户询问自家小区是否有供热改造计划等，约占总问题的20%；想了解缴费方式及缴费截止时间，约占总问题的10%。

今天是“问暖热线”开通的第三天，截至昨日，“问暖热线”共接到300多个咨询电话，近200条网络咨询。读者问题主要分为三类：询问自家小区何时能够供热，约占总问题的70%；老旧小区住户询问自家小区是否有供热改造计划等，约占总问题的20%；想了解缴费方式及缴费截止时间，约占总问题的10%。

读者的这些来电和留言，代表着对晚报“问暖热线”的认可和信任，接下来，“问暖热线”还将举办线下活动、走进小区，为您解决实实在在的用热难题。

若您有任何供热方面的问题，可继续拨打晚报热线66778866或通过“微动洛阳”微信公众号(weidongluoyang)留言，相关问题会得到及时解答。提问时，请务必说明自家小区名称及所在城市区。

-瀍河区银城东方小区预计按时供热

市民杨先生：我家在瀍河区银城东方小区，还不知道今冬能否按时供热。

洛阳热力有限公司(以下简称市热力公司)：瀍河区银城东方小区预计按时供热。

-直管小区分户计量表若为自然损坏，由热力公司维修、更换

市民胡先生：我家在瀍河区恒大绿洲小区，供热方式为分户计量。上个采暖季，我交了1500多元的预付热费，前几天，我去交今冬采暖季的预付热费时，工作人员告诉我，我欠费700多元。我家用热一直很省，不可能用那么多热量，我怀疑是分户计量表坏了，我应该怎么办？

市热力公司：恒大绿洲为分户计量小区，采暖费按面积预收，采暖季结束后按照实际用热量进行结算，多退少补。胡先生家今年多交的700多元热费为上个采暖季的计量费用。

如果用户对热量表的计量产生怀疑，可向市技术监督部门申请进行检测。若热量表确有问题，可与我公司协商解决热费的相关事宜。

另外，需要提醒广大分户计量用户的是，采暖季期间，市热力公司每隔一段时间会向用户公布用热量及热费，希望用户注意查看，适时调整室内温度，合理用热。如直管小区计量表为自然损坏，由我公司负责维修、更换。

-瀍河区正骨医院家属院预计今冬供热

市民张先生：我家在瀍河区启明南路附近的正骨医院家属院，我想知道我们小区何时能供热。

市热力公司：正骨医院家属院在市热力公司今冬计划供热的名单之上，但现在该小区附近的热力主管网需要穿过在建楼盘进行敷设，困难较大，目前，我公司正在与相关单位沟通。待意见达成一致后，我们会尽快施工，确保小区今冬供热。

-老城区星辰公馆小区的供热时间尚不确定

市民王先生：我家在老城区星辰公馆小区，我们小区今冬能否供热？若不能供热，是何原因？

市热力公司：星辰公馆小区的二次热力管网由小区开发商建设，据我公司了解，二次热力管网还未经过相关单位的验收，待验收合格后，才可接入市政集中供热主管网，具体供热时间尚不确定。

-瀍河区五四小区现在就可向热力公司递交用热申请

市民刘女士：我家在瀍河区五股路附近的五四小区，我们小区是老旧小区，小区里有几幢楼已安装暖气多年，但我们这几栋楼至今没有供热，我想知道我们这几栋楼何时可以供热。

市热力公司：瀍河区五四小区所在的片区，在我公司明年的供热改造名单上，按照计划，市热力公司明年将对五四小区及其周边小区进行供热改造。

如果五四小区或附近小区的业主想用热，请尽快与小区业委会或物业公司沟通，由他们为向我公司市场科递交供热申请，市场科电话：64855333。（洛阳晚报记者 王若馨 通讯员 程诚）