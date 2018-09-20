关注独居老人 洛阳晚报联合15个社区共同行动

关注独居老人的日常生活，晚报联合15个社区共同行动。5日、6日，一股“敬老、爱老、助老”的暖流在近300位独居老人之间涌动。

涧西区武汉路社区的老人在参加聚会

“天天敲门团”成员上门送菜

关注独居老人的日常生活，晚报联合15个社区共同行动。5日、6日，一股“敬老、爱老、助老”的暖流在近300位独居老人之间涌动。有的老人们走出家门，在热闹的活动现场认识了新朋友；有的老人和志愿者签下“帮扶协议”，日后由专人负责照顾；还有老人迎来了“天天敲门团”的一群热心人……透过这一个个暖心画面，我们再次呼吁：关注独居老人的日常生活，请大家一起行动！

1 “天天敲门团”上门，送菜、陪聊、交朋友

5日10时许，涧西区重庆路二社区出现了一支特殊的队伍，由社区工作人员和志愿者组成的“天天敲门团”出发了！

10时10分，在6号楼79岁的常淑芳老人家。“阿姨，我们给您送菜来啦！”大家一边敲门一边喊。“感谢你们，这么惦记我哟！”老人打开门后惊喜地说。大伙儿帮老人收拾好房间，又检查了暖气管道阀门。

10时45分，在9号楼86岁的毛亚卿老人家。“阿姨，晚上记得拉窗帘啊！”一名志愿者叮嘱道。原来，独居在家的老人为防不测，专门和邻居定下“暗号”，每天9时前拉开窗帘表示身体无恙。后来，知道内情的居民经过老人家门口时，都会留意一下。

11时，在9号楼83岁的关焕春老人家。“咱们年龄相差不大，以后我们经常来看你，好吗？”80岁的志愿者陈玉真说。听闻此言，关焕春老人非常高兴，和志愿者握着手聊了大半天。

从关焕春老人家出来，“天天敲门团”成员们的行动仍在继续……

2 “老姐姐，下次咱俩一起来参加活动吧？”

5日下午，西工区八一北路社区举行了一场老年运动会，游戏锻炼的是眼力和手力，连接的是老人之间的情谊，工作人员还特意邀请了一些老年志愿者前来助阵。

79岁的刘凤娥经常在家做饭，在比赛现场她练就的“快手”本领派上了用场。“老姐姐，下次咱俩一起来参加活动吧？”81岁的周耀辉老人完成一项比赛回到座位上，刘凤娥笑着对她说。“可是中。”周耀辉笑着答应。听到两人的交谈，78岁的贾秀珍也跟了一句：“这活动多有意思，下次叫上我。”

3 参加聚会，表演节目，他们真开心

穿起艳丽的旗袍，化好精致的妆容，6日上午，涧西区武汉路社区72岁的高五妞和老伙计们，参加了一场属于“70后”的聚会。

这群“70后”是同住一个辖区的独居或空巢老人。“老人们平时大多是自娱自乐，这次我们想让他们聚在一起开心玩。”武汉路社区负责人说。

弹拨起月琴，拉起二胡，专场聚会开始了。高五妞唱着老年人喜欢的歌曲，眉眼之间全是笑意；再看身边的老伙计们，一边拨弄琴弦，一边跟着哼唱，沉浸在快乐的气氛里。高五妞说，有机会还要和大伙儿相聚。

4 签下协议，老人的生活有人“包”了

6日下午，涧西区长安路三社区举行了一场特殊的签约仪式。“以后有啥事，您记得随时给我打电话啊！”68岁的杨秀红一边写下自己的电话号码，一边对身边82岁的老人纪兰停说。

双方签下“关爱独居老人一对一帮扶协议书”后，社区志愿者将负责为帮扶的独居老人提供生活照料、精神抚慰、爱心探望和家政等服务，并且保证在出现恶劣天气、停水停电等情况时到老人家里照顾。

“你平时对我那么关照，谢谢你！”活动现场，85岁的黄炳玉老人拉着居民罗淑梅的手，不停地道谢。两人分别住在一栋楼的两个单元，罗淑梅经常帮黄炳玉买菜。（洛阳晚报记者 李岚/文 李卫超/图）

相关链接：关注独居老人，这些社区也在行动

●涧西区重庆路一社区发动志愿者组成多支陪聊队，分别上门看望并陪伴独居老人，共度温馨时光。(通讯员 吕燕)

●涧西区华源社区的工作人员购买了蛋糕和鲜花，上门为即将迎来75岁生日的独居老人张秀兰过生日，并为其他独居老人送去水果等物品。(通讯员 李萍)

●涧西区嵩山社区组织志愿者为独居老人送饭菜、打扫卫生，并为有需要的老人义务理发。(通讯员 孙春霞)

●涧西区周山社区为独居老人举行了一场智能培训课，教他们使用QQ、微信和学习电脑的简单操作方法。(通讯员 张春红)

●涧西区725社区为独居老人进行高龄津贴生存认证上门服务，并联系社区卫生服务中心进行入户体检。(通讯员 陈文华)

●西工区市府院社区面向独居老人开展了安全知识和常见病紧急救护措施讲座，并联合社区卫生服务中心为老人填写爱心服务卡。(通讯员 尹玉花)

●西工区白马集团社区组织志愿者上门为独居老人送爱心蔬菜，发放“爱心联系卡”。(通讯员 沈素贤 何凉)

●西工区香榭里社区工作人员通过入户走访，及时掌握独居老人的生活和身体状况，并为有需要的老人办理高龄补贴对象资格认证等工作。(通讯员 赵喆)

●高新区北方社区组织辖区志愿者为一些独居老人购买了爱心蔬菜并送到家中，并帮忙打扫卫生、收拾家务。(通讯员 孙宇)

●高新区丰润路社区志愿者和部分居民自发购买肉类和蔬菜，为独居老人做了一桌“爱心团圆餐”，邀请文艺团队表演节目，带领老人们做保健操。(通讯员 陈英)

●高新区创业路社区志愿者带着食材和工具，到独居老人家中包饺子，并将剩余的面团做成“甜面片儿”，为老人备好晚餐。(通讯员 闫丽)

为配合此次集中活动，15个社区的工作人员一直辛苦付出，在此一并表示感谢。