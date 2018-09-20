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洛阳市人民陪审员选任工作启动
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-11-08 08:45

　　近日，我市人民陪审员选任工作启动。

　　我市人民陪审员选任工作将按照依法民主、公开公正、协同高效的原则，严格落实选任程序，高质高效开展工作，提升人民陪审员制度的公信力和权威性，推进司法民主，促进司法公正。

　　新颁布的《中华人民共和国人民陪审员法》要求，新选任的人民陪审员将通过随机抽选、个人申请和组织推荐产生。

　　市司法局将会同市中级人民法院、市公安局，从辖区内年满28周岁的常住居民名单中(符合《中华人民共和国人民陪审员法》相关要求)，按照确定的乡(镇)和城市街道拟任命人民陪审员数随机抽选10到20倍人员，建立人民陪审员候选人一级信息库。县(市)区司法局会同基层人民法院、公安机关根据选任需要，从一级信息库中，按照确定的乡(镇)和城市街道拟任命人民陪审员数随机抽选5到10倍人员作为人民陪审员候选人，建立人民陪审员候选人二级信息库。对随机抽选进入二级信息库的候选人，经资格审查符合条件并征求当事人同意的，进入人民陪审员候选人三级信息库。入选三级信息库的人员要完善人民陪审员选任条件要求的相关档案材料。县(市)区司法局会同基层人民法院，在人民陪审员候选人三级信息库中，再次随机抽选确定人民陪审员拟任命人选。经过公示、任命、任前宣誓等环节，参与选任的人民陪审员候选人，最终成为一名合格的人民陪审员。

　　根据《中华人民共和国人民陪审员法》等有关规定，公民担任人民陪审员，应当具备下列条件：拥护《中华人民共和国宪法》；年满28周岁；遵纪守法、品行良好、公道正派；具有正常履行职责的身体条件；一般应当具有高中以上文化程度(偏远和落后地区学历可放宽至初中文化程度)。下列人员不能担任人民陪审员：人民代表大会常务委员会的组成人员，监察委员会、人民法院、人民检察院、公安机关、国家安全机关、司法行政机关的工作人员；律师、公证员、仲裁员、基层法律服务工作者；其他因职务原因不适宜担任人民陪审员的人员。

　　另外，具有下列情形之一的，不得担任人民陪审员：受过刑事处罚的；被开除公职的；被吊销律师、公证员执业证书的；被纳入失信被执行人名单的；因受惩戒被免除人民陪审员职务的；其他有严重违法违纪行为，可能影响司法公信的。（洛阳日报记者 申利超 通讯员 尚剑玲）
[ 责任编辑：张燕]
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