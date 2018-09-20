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洛阳市将添“北魏风”旅游综合体
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-11-08 08:43

　　项目档案

　　项目名称：万佛山北魏驿镇项目

　　项目简介：项目总投资1.8亿元，位于吉利区西霞院街道柴河村。项目以万佛山石窟和北魏文化为特色，开展文化旅游综合体开发，旨在为游客打造一个寻古探幽、休闲娱乐的古建筑展示和商业区，再现北魏时期历史风貌。

　　提起我市的佛教石窟，多数人会想到龙门石窟。实际上，我市周边县(市)区里，还存在着诸多大大小小、风格各异的佛教石窟，吉利区万佛山石窟便是其中的佼佼者。

　　万佛山位于吉利区西北部岭区，因留存有修建于北魏时期的万佛石窟而闻名。近年，吉利区成立旅游开发指挥部，在城市发展中做好“文”文章，保护好固态、传承好活态、发展好业态，实现以文化城。万佛山北魏驿镇项目便是万佛山文化旅游开发的重要一环。

　　记者在项目现场看到，北魏驿镇项目古镇区一期建设正在如火如荼进行，地上一层建筑框架已经建成。说起项目的前景，项目投资方——河南圣正文化旅游有限公司董事长冯永生满眼憧憬。

　　“让文化和旅游深层次融合，才能形成‘诗和远方’。”冯永生说，该开发项目就是依托北魏时期这段历史渊源，重新复原北魏王公贵族迁徙随行的生活、生产状态，再现北魏时期的历史风貌，为游客提供主打北魏文化的体验式旅游建筑群落。

　　冯永生介绍，北魏驿镇项目整体将分为四个区域——古镇区、游乐区、酒店区和绿化及种植区。

　　其中，古镇区主要建设鼓楼、古塔、古代礼仪学堂等仿古建筑群区，以及包括古书院、客栈、饭庄在内的商业一条街；游乐区开发项目主要建设观澜塔、亭、台、楼阁等，并进行山顶湖改造，开发滑沙、骑马、射箭等仿古游乐项目；酒店区按照五星级标准规划打造，主要建设高档标准间、会议中心、观景餐厅、景观大道，以及配套的绿化美化工程等；占地650亩的绿化及种植区主要打造古农耕区、有机蔬果种植及采摘区、奇异树种引进及园林观赏树种美化区等，让万佛山的绿水青山变身金山银山。

　　预计古镇区一期项目年底前建成，将为我市增添北魏文化旅游综合体，打造体验式旅游新亮点。（洛阳日报首席记者 张锐鑫 通讯员 周慧婷 王娜娜）
[ 责任编辑：马佳佳]
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