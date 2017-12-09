洛阳市国土绿化提速提质

“十三五”以来，我市以前所未有的力度推进生态文明建设和绿色发展，国土绿化取得显著进展，河洛大地的绿色持续增加，人民群众的生态环境获得感、幸福感不断提升。

立冬后，树叶落，地未冻，正是植树的好时令。

6日，全市生态环境保护大会召开，发出国土绿化提速提质行动的动员令。

“十三五”以来，我市以前所未有的力度推进生态文明建设和绿色发展，国土绿化取得显著进展，河洛大地的绿色持续增加，人民群众的生态环境获得感、幸福感不断提升。

按照《洛阳市2019年国土绿化提速提质行动实施方案》，今冬明春，我市将坚持“规划见绿、见缝插绿、提质优绿、协力植绿”原则，以“11555”工程为统揽、以“七绿”工程为抓手，着力推动国土绿化由“大写意”向“工笔画”转变，全力打造天蓝地绿水净、宜居宜业宜游的美丽洛阳。

“11555”工程

是指持续推进“一心”“一环”“五河”“五山”“五都”绿化。

“一心”绿化

实施隋唐遗址公园绿化，提升绿化品位。

“一环”绿化

以环城市区的连霍、二广、宁洛高速公路为重点，拓展至全市廊道沿线防护林带，进行高标准完善提升，打造壮美的景观廊道。

“五河”绿化

对黄河、伊河、洛河、瀍河、涧河沿线实施全面绿化，打造优美的沿河风光带。

“五山”绿化

结合邙山、周山、龙门山、万安山、首阳山的区域实际，进行高标准、大绿量绿化，形成绿色屏障。

“五都”绿化

结合二里头遗址、偃师商城遗址、周王城遗址、汉魏洛阳城遗址和隋唐洛阳城遗址等五大都城遗址的总体保护规划，因地制宜，增加绿色元素。

“七绿”工程

分别指“绿廊”提升工程、“绿带”美化工程、“绿园”提标工程、“绿岛”完善工程、“绿业”增收工程、“绿村”营造工程、“绿播”基础工程。方案要求，今年年底前要完成造林绿化任务的60%，2019年4月底前全面完成绿化任务。同时，要逐块逐片落实管护责任，确保栽一株活一株，造一片绿一处。

“绿廊”提升工程

全面实施廊道沿线造林绿化提升工程，加大绿廊宽度，优化树种配置，力争用两年时间实现全市适宜绿化的铁路、公路、河道沿线全部高标准绿化。2019年，全市计划完成23523亩，规划建设10条廊道亮点工程。同时，对2017年至2018年已实施的廊道沿线防护林带中缺株断档和成活率较低的地块进行补植完善，规划补植以雪松为主的各类树木23.7万株。此外，今冬明春要完成中心城区新伊大街等20条新建道路绿化和关林路等14条道路海绵化改造工程。

●建设标准：合理确定树种结构配置，实现廊道绿化向美化、常绿化升级，打造“一年四季景不同”的生态走廊。在符合绿化相关规定的前提下，高铁、铁路绿化单侧栽植宽度不低于100米的亚乔木树种；高速公路绿化单侧栽植宽度不低于100米的高大乔木树种；国道、省道、快速通道绿化单侧栽植宽度不低于50米的高大乔木树种；县乡道路绿化单侧栽植宽度30米以上乔木树种；乡村道路每侧至少栽植1行乔木树种；黄河干流绿化单侧栽植宽度不低于500米的乔木树种；伊河、洛河、瀍河、涧河等河流(除城市区段)绿化单侧栽植宽度不低于50米的乔木树种；其他河流、沟渠单侧栽植宽度不低于30米的乔木树种。

“绿带”美化工程

坚持“因地制宜、适地适树”原则，在主要廊道及河流沿线实施荒山荒坡绿化1.73万亩，重点抓好洛栾高速、洛卢高速沿线“大字报田”绿化和小浪底库区周边绿化，营造水土保持林、风景林。

●建设标准：尽量多规划栽植常绿、观叶、观花树种，突出景观效果。

“绿园”提标工程

做好“以绿荫城”这篇文章，重点实施城区周山，伊川荆山、龙凤山，高新区莲花池等城郊森林的提升改造。按照“300米见绿，500米建园”的目标，在中心城区新建改建小游园40个。

●建设标准：完善水电路等配套基础设施和便民服务设施，提升休闲娱乐、科普文化等功能。

“绿岛”完善工程

对高速公路上分布的5个互通区和36个收费站环岛实施高标准绿化提升。

“绿业”增收工程

坚持“市场导向、品种优良、特色发展”的原则，结合脱贫攻坚，实施特色经济林建设工程，2019年发展各类经济林5万亩。

●建设标准：结合当地经济林发展特点和优势树种，大力发展甜柿、核桃、樱桃、苹果、石榴、花椒、山茱萸、皂角等经济林，提高经济效益。

“绿村”营造工程

围绕乡村振兴战略，用三年对我市具有绿化提升潜力的村庄实施高标准绿化美化。2019年实施村庄绿化美化269个。

●建设标准：村庄绿化覆盖率不低于30%，主要路、河、渠、堤绿化率在95%以上，村内的空闲隙地、废弃宅基地等适宜植树地段应见缝插绿、应绿尽绿；鼓励群众开展庭院绿化。

“绿播”基础工程

与旅游相结合，在生态区位重要的小浪底水库、前坪水库、故县水库、陆浑水库周边的适宜区域，实施飞播造林7万亩。

●建设标准：营造常绿树、彩叶树、阔叶树混交的景观林区。

奖补政策

林业生态行动投资大、任务重，为激发全社会造林积极性，我市为国土绿化开出了“大礼包”。按照方案，在充分利用国家、省级财政投资的基础上，市级财政将以奖代补的方式，对各县(市)区进行支持。

●对廊道绿化精品路段中新加宽部分，每亩补助2000元；对达标路段中新加宽部分，每亩补助1000元。

●对国道(不含新310国道)、省道、县乡道中当年新栽植的大规格雪松，每株补助100元。

●参照国家新一轮退耕还林补助政策，市财政对市级退耕还林工程每亩补助1600元，按900元、300元、400元的标准分三年补助到位。

●对主要廊道及河流沿线可视范围内的荒山坡地绿化精品工程，每亩补助500元。

●对达到村庄绿化建设标准且当年新植树木数量达到2000株以上的村庄，市财政每村奖励5万元。

●对完成年度下达经济林建设任务的县(市)区，根据当年新发展经济林面积，按照每亩50元的标准进行奖补。

方案提出，各地要在加大财政投入力度的同时，鼓励建立多元化、多渠道的国土绿化投入机制，真正实现“国家得绿、社会得益、主体得利”，形成多渠道、多层次、多方式参与国土绿化的新格局。（洛阳日报记者 白云飞 通讯员 金志锋）