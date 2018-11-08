为充分展示全市新闻工作者在市委的正确领导下，牢记党媒属性、履行党媒使命，围绕中心、服务大局的担当和风采，洛阳市新闻工作者协会组织开展了“走进‘两个高质量’现场——全市新闻工作者喜迎第19个中国记者节”大型主题活动。连日来，洛阳日报报业集团、洛阳广播电视台、市记协组织记者、编辑“走基层、转作风、改文风”，深入脱贫攻坚一线、乡村振兴一线、项目建设一线、转型发展和高质量发展一线，采写了一大批“沾泥土”“带露珠”“冒热气”的鲜活新闻，以此庆祝第19个中国记者节。本报今日推出专版，刊登这批新闻报道。

今天是第19个中国记者节。当前，全市上下正深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，落实省委十届六次全会精神、市委十一届七次全会精神，全面深化“9+2”工作布局，着力以党的建设高质量推动经济发展高质量，在中原更加出彩中谱写浓墨重彩的洛阳篇章。全市新闻工作者担负着在新征程中高举旗帜凝心聚力、讲好“浓墨重彩”洛阳故事的重任。

为充分展示全市新闻工作者在市委的正确领导下，牢记党媒属性、履行党媒使命，围绕中心、服务大局的担当和风采，洛阳市新闻工作者协会组织开展了“走进‘两个高质量’现场——全市新闻工作者喜迎第19个中国记者节”大型主题活动。连日来，洛阳日报报业集团、洛阳广播电视台、市记协组织记者、编辑“走基层、转作风、改文风”，深入脱贫攻坚一线、乡村振兴一线、项目建设一线、转型发展和高质量发展一线，采写了一大批“沾泥土”“带露珠”“冒热气”的鲜活新闻，以此庆祝第19个中国记者节。本报今日推出专版，刊登这批新闻报道。

此次活动的采访成果，还将通过洛阳日报报业集团所属的洛阳网、洛阳手机报、“掌上洛阳”客户端，以及洛阳广播电视台相关广播电视频道和中网等多个媒体，以专版、专题片等形式予以展现和传播。

记者在地铁1号线秦岭路站施工现场采访

地铁梦渐行渐近

11月5日，细雨绵绵，从地铁1号线秦岭路站地下17米深处传来一阵嘀嘀的火车鸣笛声。

一辆满载渣土的电动小火车，从地铁隧洞中缓缓驶出。

这辆小火车是“牡丹9号”盾构机配套的渣土外运系统的重要组成部分，承担着向隧洞内运输管片等材料和向外运送渣土等废料的任务。

“牡丹9号”盾构机今年9月15日始发，从秦岭路站沿北侧隧洞朝谷水站方向掘进。在这里，随着盾构机刀盘不断前进，管片拼装机也大显身手，将一块块宽1.5米、厚35厘米、重4.5吨的混凝土管片拼装成环，搭建起地铁隧道的骨架，同步完成隧洞修筑。

秦岭路站至谷水站区间单侧隧洞长1.65公里，经过50多个日夜的持续掘进，“牡丹9号”盾构机已向前推进了500余米。按照计划，该区间有望在2019年元旦前后实现南北“双洞”贯通。

位于建设路、中州西路和秦岭路交叉口附近的秦岭路站，是地铁1号线施工难度较大的一个车站。“秦岭路站地处多个路段交叉口，雨、污水，热力，燃气，电力等各种管线密布。”负责该站施工的中铁十一局项目副经理李子仪表示，该站共迁改水、电、燃气等各类管线12种，累计长度5200余米，没有接到一例因管线迁改引发的投诉，有效降低了对周边群众的影响。

由于前期工作扎实，秦岭路站建设进度很快。李子仪高兴地介绍，该站主体工程预计本月中旬封顶，将成为地铁1号线第5个主体封顶的车站。

今年以来，地铁1号线进入施工高峰期。截至目前，盾构机已累计下井16台，9个隧洞实现贯通。按照计划，今年年底前，地铁1号线18个车站主体结构将力争完成80%的工程量，所有盾构机将全部始发，朝着明年6月底“洞通”的目标持续攻坚。

采访手记

地铁是我市提升综合承载能力的重大引领性项目，牵动着广大市民的心。首个隧洞实现贯通、首个车站主体封顶、首个区间实现南北“双洞”贯通……这一项又一项地铁建设的“首个”不断见诸报端，向市民展现了广大建设者的持续攻坚和辛勤付出。期待着洛阳地铁梦早日实现！（ 洛阳晚报记者 李东慧/文 鲁博/图