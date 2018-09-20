韩小龙：扎根农村创业 带动乡邻致富

5日，在汝阳县宇帆蔬菜种植专业合作社的蔬菜大棚里，该合作社理事长韩小龙正仔细查看蔬菜长势。看着棚内的蔬菜苗生机勃勃，韩小龙眉眼间满是笑意。

韩小龙（右）向村民讲解蔬菜种植技术

“这几天气温低，棚里的温度和湿度要特别注意。”5日，在汝阳县宇帆蔬菜种植专业合作社的蔬菜大棚里，该合作社理事长韩小龙正仔细查看蔬菜长势。看着棚内的蔬菜苗生机勃勃，韩小龙眉眼间满是笑意。

韩小龙今年30岁，汝阳县人，从小在县城长大。2008年大学毕业后，他参加了汝阳县首届大学生村官选聘考试，通过选拔被分配到汝阳县十八盘乡马寺村担任村委会主任助理。那段时间，他鼓励乡亲们因地制宜发展香菇、核桃种植，让群众收入有了一定提高。然而，由于马寺村山高路远、基础薄弱，村民们广种薄收，难以致富。

2011年，经过一番思想斗争，他辞去了在马寺村的职务，决心创业，并选择在自然条件较好的上店镇汝南村发展规模化蔬菜种植。

创业之路并非一帆风顺。一场暴雨，让蔬菜大棚损毁过半；技术不过关，摘下来的西红柿隔夜就烂；没有销路，好菜卖不上好价钱。

面对困难，韩小龙没有放弃。他多次到山东寿光请教蔬菜专家，解决蔬菜种植技术难题。为打开销路，他每天骑三轮车到县城的菜市场卖菜。经过一段时间的学习、摸索，韩小龙慢慢掌握了蔬菜育苗、管理及病虫害防治等技术。凭借良好的口碑，蔬菜销路也越来越宽。

2012年，韩小龙创办汝阳县宇帆蔬菜种植专业合作社。在政策支持下，该合作社在上店镇流转土地1200余亩，建成塑料大棚400余亩、日光温室300余亩，为周边村民创造就业岗位500余个，其中贫困户累计务工近百人次。

近两年，该合作社采取“专业合作社+农户”的方式，鼓励村民承包蔬菜大棚，免费为农户提供大棚、种子、技术指导，农户出劳力，负责日常农活和采摘，合作社统一进行销售，并根据农户提供产品的数量和质量进行分红。

“只要管理到位，产量有保证，农户年收入两三万元不成问题。”韩小龙说，合作社还鼓励经济基础好的村民，扩大承包面积，再吸收更多贫困户参与种植，共同增加收入。

韩小龙的蔬菜产业越做越红火，但是，他没有忘记尚未脱贫的乡亲们。前不久，团市委决定在汝阳县、嵩县两地试点开展选派优秀团干部和青年骨干兼任驻村第一团支部书记，助力脱贫攻坚、乡村振兴。这个消息让韩小龙重新燃起了热情，并主动请缨重返马寺村，带领村民增收致富。

“建立完善的产业链，发展生态农业、观光采摘农业，培育无公害健康产品，打造有机蔬菜品牌，让乡亲们分享农业高质量发展的成果，脱贫致富之路更宽敞。”对于未来，韩小龙信心满怀。（洛阳日报记者 戚帅华 通讯员 顾自强 文/图）