小微两创峰会暨直通硅谷大赛总决赛在洛阳开幕

昨日，2018小微企业创业创新峰会暨中国(河南)直通硅谷创新创业大赛总决赛在我市开幕。
昨日，2018小微企业创业创新峰会暨中国(河南)直通硅谷创新创业大赛总决赛在我市开幕。
该活动由省科技厅、市政府联合主办，为期两天。峰会包含投资高峰论坛、小微企业创新创业基地城市示范交流会、重微共振·链接硅谷论坛等活动。直通硅谷创新创业大赛是我市构建现代创新体系“加快推动科技成果转移转化，建成全省领先的成果转化先行区”重大专项展会赛事引进培育项目之一，此前于2016年、2017年成功举办两届。本届大赛共征集项目3227个，经过层层选拔，36个优秀项目将在本次总决赛中同台竞技，获奖优秀项目将赴美国硅谷接受超级孵化。
开幕式还为郑洛新国家自主创新示范区洛阳片区硅谷创新中心、直通硅谷企业服务基地揭牌。
省科技厅副厅长刘英锋、市人大常委会副主任雷雪芹等参加相关活动。（洛阳日报首席记者 张锐鑫）
互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 河南君友律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605