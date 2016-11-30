小微两创峰会暨直通硅谷大赛总决赛在洛阳开幕

昨日，2018小微企业创业创新峰会暨中国(河南)直通硅谷创新创业大赛总决赛在我市开幕。 昨日，2018小微企业创业创新峰会暨中国(河南)直通硅谷创新创业大赛总决赛在我市开幕。 该活动由省科技厅、市政府联合主办，为期两天。峰会包含投资高峰论坛、小微企业创新创业基地城市示范交流会、重微共振·链接硅谷论坛等活动。直通硅谷创新创业大赛是我市构建现代创新体系“加快推动科技成果转移转化，建成全省领先的成果转化先行区”重大专项展会赛事引进培育项目之一，此前于2016年、2017年成功举办两届。本届大赛共征集项目3227个，经过层层选拔，36个优秀项目将在本次总决赛中同台竞技，获奖优秀项目将赴美国硅谷接受超级孵化。 开幕式还为郑洛新国家自主创新示范区洛阳片区硅谷创新中心、直通硅谷企业服务基地揭牌。 省科技厅副厅长刘英锋、市人大常委会副主任雷雪芹等参加相关活动。（洛阳日报首席记者 张锐鑫）