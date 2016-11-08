致洛阳市广大新闻工作者的慰问信

在深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神、决胜全面小康、开启社会主义现代化建设新征程和纪念改革开放40周年之际，我们迎来了第十九个中国记者节。谨向各驻洛新闻单位和全市广大新闻工作者致以节日的祝贺！

各驻洛新闻单位和全市广大新闻工作者：

在深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神、决胜全面小康、开启社会主义现代化建设新征程和纪念改革开放40周年之际，我们迎来了第十九个中国记者节。谨向各驻洛新闻单位和全市广大新闻工作者致以节日的祝贺！

党的新闻舆论工作是党最前沿、最直接、最有影响力的意识形态阵地，直接服务于党和国家的工作大局。近年，各驻洛新闻单位和全市新闻工作者高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，积极贯彻落实市委要求，深入推动党的十九大精神进企业、进农村、进机关、进校园、进社区、进军营、进网络，助推十九大精神在洛阳落地生根、形成生动实践。广大新闻工作者紧紧围绕市委、市政府中心工作，聚焦全面深化“9+2”工作布局、着力推动“两个高质量”，坚持把社会效益放在第一位，注重内容创新、载体创新、手段创新，积极推出了一批有规模、有影响、有特色的重大报道，精心采写了一批有高度、有深度、有温度的精品佳作，讲述洛阳好故事，传播洛阳好声音，为洛阳高质量发展营造了昂扬向上的舆论氛围，凝聚了同心奋斗的强大能量。

新时代的洛阳发展必须是高质量发展，新时代的新闻舆论也必须是高质量新闻舆论。习近平总书记在全国宣传思想工作会议上的重要讲话精神，既对做好新形势下新闻舆论工作提出了新的更高要求，也为新闻工作者创造新作为、建功新时代指明了根本方向。希望各驻洛新闻单位和广大新闻工作者把持续做好习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神的学习宣传作为首要政治任务，把贯彻落实全国宣传思想工作会议精神作为检验“四个意识”“两个维护”的政治标尺，坚持政治家办报的要求，坚持团结稳定鼓劲、正面宣传为主的方针，深入宣传市委贯彻落实中央和省委决策部署的生动实践、以高质量党建促进高质量发展的具体行动，切实讲好洛阳故事、树好洛阳形象，做大做强主题宣传。牢牢掌握意识形态工作领导权，大力培育和践行社会主义核心价值观，严守政治纪律和政治规矩，严守宣传工作规律，进一步加强作风建设、队伍建设，在基础性、战略性工作上下功夫，在关键处、要害处下功夫，在工作质量和水平上下功夫，推动新闻舆论工作往深里走、往实里走、往心里走，推动宣传工作强起来，鼓舞全市上下以新担当展现新作为，为在中原更加出彩中谱写浓墨重彩的洛阳篇章凝聚最广泛的思想共识、熔铸最坚实的精神支撑。

祝同志们节日快乐、身体健康、工作顺利、阖家幸福！

中共洛阳市委宣传部

洛阳市新闻工作者协会

2018年11月8日