河南省委省政府环境保护督察组交办案件办理结果公示（第九批）

一、洛阳市伊滨区

受理编号：D20181031234

(D20181031287、D20181102072、

D20181104429)

反映情况：伊滨区李村镇油赵村村委会主任毁坏耕地6亩，油赵村村委会主任郭宝生土地买卖，油赵社区一组村干部利用手中权力破坏耕地6亩，油赵社区干部毁坏耕地把土埋到公路上。因举报实质内容基本相同，并案处理。

调查核实情况：2015年8月该区国土分局工作人员在巡查中发现油赵村8组村民朱豹子在玄奘路南非法取土，当场对其下达“责令停止违法行为通知书”“责令改正违法行为通知书”；9月该区国土分局工作人员在巡查中发现油赵村8组村民吉建设在玄奘路南非法取土，当场对其下达“责令停止违法行为通知书”“责令改正违法行为通知书”。取土情况举报属实。

处理及整改情况：以上两个取土地点已按要求于2015年10月复耕到位。

二、洛阳市孟津县

受理编号：D20181101323

反映情况：孟津县麻屯镇上河村几十辆货车晚上倾倒大量垃圾，灰尘比较大。

调查核实情况：群众举报的地点位于孟津县麻屯镇上河村2组原驰恒置业地块西侧荒沟内，此沟属于2组集体所有，自洛阳地铁1号线开工后，为了资源再利用，2组群众自发召开小组会议，经村“三委”会研究决定后，利用地铁施工渣土填荒造地，增加集体经济收入。该工地因管理不够规范，运输过程中造成少量尘土飞扬和部分黄土裸露，未出现倾倒垃圾情况。反映问题部分属实。

处理及整改情况：一是对麻屯镇上河村渣土场黄土裸露处进行覆盖，采取洒水降尘措施。二是对整理好的土地栽种果树，植草绿化。三是道路运输管理过程中采取密闭措施，避免对周边环境造成影响。

三、洛阳市新安县

受理编号：D20181101300

反映情况：新安县铁门镇黄河国能物流园区晚上生产作业时，噪音刺耳，扬尘严重。

调查核实情况：该举报件反映的企业为河南国能黄河物流有限公司，产生扬尘污染的区域为企业南厂区煤炭存储区域，未密闭，未采取防尘网覆盖措施；检查时有堆煤区域覆盖不严，存在扬尘污染；噪声污染方面，经监测该企业昼间和夜间厂界噪声排放符合国家标准。举报反映问题属实。

处理及整改情况：一是对企业下达“责令改正违法行为决定书”，11月3日南厂区堆煤区已覆盖到位；企业夜间已停止使用高噪声设备。二是加强巡查，敦促企业对南厂区进行密闭，进一步降低扬尘和噪声污染，减轻对周边环境造成影响。

四、洛阳市新安县

受理编号：X20181031258

反映情况：新安县磁涧镇老井村孙家坑养鸡场排放废水污染，城镇居民非法占地建房。

调查核实情况：经调查核实，投诉人反映的养鸡场是洛阳市凤举禽业有限公司，现有鸡舍2幢，鸡舍面积共1400平方米，其中1幢鸡舍已停用，养殖设施正在拆除，另一幢鸡舍正在饲养生鸡，处于畜禽禁养区内，应予取缔。该养鸡场建有鸡粪晾晒棚，晒干后定期拉走用于农业施肥，不存在废水污染。养鸡场由老井村孙家坑组孙平安等10户民宅改建而成，占地面积5.4亩，有合法的用地手续，反映问题不属实。

处理及整改情况：该养鸡场虽然无废水污染，但处于畜禽禁养区内，磁涧镇政府要履行属地管理责任，已制定取缔计划，目前生鸡已清理一半，于2018年11月30日前完成对该养鸡场的取缔工作。在取缔之前镇政府要加强对该养鸡场的监管巡查，严禁养殖废水外排，并做好群众信访维稳工作。

五、洛阳市西工区

受理编号：D20181102352

反映情况：好运租车公司刷车水没有处理直排。

调查核实情况：投诉人反映的单位“好运租车公司”位于体育场路，该店执照名称为洛阳市好运汽车租赁有限公司，法人代表为李江辉。西工区派专人进行了现场勘察及对周边商户进行了解，该单位非经营性营利性质洗车，而是租车客户把车还回来后，在门前将车辆做简单清洗。

处理及整改情况：西工区已对“洛阳市好运汽车租赁有限公司”进行批评教育，禁止其在广场内冲洗车辆，同时经营责任人写下了保证书，保证不在门前冲洗车辆，下一步，将加大对该店的巡查监督力度，确保没有此类事件再次发生。

六、洛阳市西工区

受理编号：D20181103393

反映情况：西工区汉屯路与永昌路交叉口MOC01885工地夜间施工，噪音扰民。

调查核实情况：该项目位于西工区汉屯路与永昌路交叉口东北角，建设单位洛阳市广亚房地产开发有限公司，该工地在11月2日夜间至11月3日凌晨进行基坑土方开挖，土方清运，产生了噪声，违反了重污染天气管控期间管控指令。

处理及整改情况：一是监督员在11月3日2时50分左右让其停工。二是11月3日对该工地下达“扬尘隐患停工整改通知书”，停工至11月10日，待整改完毕后方可复工。三是西工区将其大门张贴封条。四是对项目负责人进行约谈，已对其进行立案查处，按照程序进行行政处罚。

七、洛阳市西工区

受理编号：D20181102366

反映情况：西工区体育场东隔壁滨河北路有烧烤夜市扰民，建议取缔。

调查核实情况：投诉人反映的“辉子夜市”是个体工商户，位于滨河北路，执照名称为洛阳市西工区马辉美食店。经调查核实，该店安装有油烟净化装置并定期清洗，并安装有一键启动装置，故不存在油烟扰民现象。据了解该店位于滨河北路临街家属楼1楼，晚上经营过晚，食客就餐过程中声音过大，影响楼上居民休息。反映属实。

处理及整改情况：西工区已通知经营负责人写出整改措施，要求缩短经营时间，西工区将加大巡查力度，杜绝扰民现象发生。

八、洛阳市伊川县

受理编号：X20181031064

反映情况：伊川县白沙镇范村南沟承包地被伊川三电厂无组织排放的污水冲坏80余亩，万棵经济林木被泡死，到处都是冲来的垃圾。

调查核实情况：伊川三电厂外排污水经污水处理站处理后全密闭管网排放至范村南沟，三电厂无排放垃圾，电厂废水总排口安装有在线监控设施，并与洛阳市环保局对接联网，不间断向市环保监控中心传输在线数据。反映问题不属实。

处理及整改情况：洛阳伊川龙泉坑口自备发电有限公司目前与产业集聚区污水管网对接工程正在施工中，预计2018年11月底前完成截流工程。

九、洛阳市伊川县

受理编号：D20181031249 (D20181031251)

反映情况：伊川县白沙镇下磨村在村北陆浑渠边建养鸡基地，正在建设，建议另外选址。

调查核实情况：白沙镇下磨村在村北陆浑灌渠边建设的养鸡基地是洛阳市立华畜禽有限公司建设的白沙种鸡场标准化循环农业项目，占地145.05亩，距离最近的白沙镇下磨村530米，设计规模为存栏种鸡19.8万只，建设内容为鸡舍、综合用房(简易)等。该项目于2017年11月8日进行了河南省企业投资项目备案，土地利用规划调整通过省政府批复。该养鸡基地建设对周围环境无生态影响，选址符合要求。反映情况属实。

处理及整改情况：伊川县做好群众工作，赢得群众的理解和支持，严格按照项目建设要求规范施工。

十、洛阳市栾川县

受理编号：D20181101314(D20181029175)

反映情况：栾川县潭头镇下平村西河滩有两个红薯加工作坊，纸坊村北边金矿后门口有一个红薯加工作坊，废水排入河滩污染水源。

调查核实情况：举报人反映的3家红薯淀粉加工厂，均不同程度存在淀粉制作浆水外排现象，群众反映污水外排问题属实，现场检查取样化验结果显示，以上3家加工点外排水质均超出《污水综合排放标准》(GB8978-1996)，对3家加工点最近距离的井水进行取样监测，监测结果显示：井水水质正常，因此判定地下水未受到影响。反映问题属实。

处理及整改情况：一是潭头镇政府已责令3家红薯淀粉加工厂停止生产，按要求3家红薯淀粉加工厂已建设配套的废水收集池，将红薯淀粉制作浆水收集后，统一引流、抽灌至农田(根据我县农机中心鉴定，红薯淀粉制作的浆水无有害物质)，使其营养成分自然降解，既可灌溉，又可提高土壤肥力。二是要求各乡镇加强对时节性农副产品加工制作业的巡查和监管，杜绝此类情况再发生。三是由县纪委对相关责任人进行调查处理。处理情况如下：1.责令潭头镇副镇长朱红霞写出书面检查；2.给予潭头镇污染防治领导小组办公室主任赵长生诫勉谈话。

十一、洛阳市老城区

受理编号：D20181030211

反映情况：老城区杏坛路柳林街129号公安局家属院暖气施工队在规定时间外施工，影响休息。

调查核实情况：该工程是热力公司对该小区供暖，暖气施工队在施工期间没按规定时间施工，产生切割噪声，影响休息。反映问题属实。

处理及整改情况：一是已经责成施工方要严格按照市、区相关规定执行上午8时30分至12时，下午2时30分至6时规定时间进行施工，不能影响小区居民休息及正常工作、生活。二是在整改的同时，建立长效机制，安排相关人员专门负责督察施工方按照规定施工。

十二、洛阳市老城区

受理编号：D20181030219

反映情况：老城区九都东路183号豫西煤炭安全监察局院生活污水横流，气味很大。

调查核实情况：九都东路183号院污水管道外溢污水近半年每日清查时共查到5次，每次经发现后社区都积极找疏通管道专业人员并和该院居民共同监督处置，因九都东路183号院门面房商户与小区住户共用院内污水管道，而九都东路183号院建设时间早，污水管道排污管径小，院外一楼门面又经营饭店居多，饭店油污排放严重堵塞下水管道致使疏通困难。10月26日社区巡查时又发现堵塞，当即就找疏通管道人员给予疏通，10月28日巡查时发现管道再次堵塞，找疏通工人，工人说管道口径小已被外面饭店排放油污堵死，必须改换大口径的排污管道才可解决根本问题，现在疏通只能坚持数日，不能根本解决问题。反映问题属实。

处理及整改情况：一是立即疏通九都东路183号豫西煤炭安全监察局院内污水管道。二是对溢出的生活污水进行清理并消除气味。三是与该院老党员与热心居民沟通，现社区正在积极与小区住户和小区门面房商户就更换大口径的排污管道问题进行沟通、协商，尽快拿出方案进行改造。

十三、洛阳市老城区

受理编号：D20181031244

反映情况：老城区定鼎南路立交桥北路东有大量垃圾没有清理。

调查核实情况：该问题属香榭里定鼎广场二期待建工地，内有部分住户装修倾倒建筑垃圾未及时清理。反映问题属实。

处理及整改情况：一是严格按照大气污染治理要求及相关规定执行日产日清。二是在整改同时，建立长效管理机制，安排相关人员专门负责清理。

十四、洛阳市老城区

受理编号：D20181031262

(D20181103378、D20181103379、

D20181101319、D20181103381)

反映情况：老城区状元红路与建华路交叉口向北500米路西“洛阳市牧业有限公司”养鸡场，臭气熏天。

调查核实情况：经调查，反映问题为洛阳现代禽业有限公司，洛阳现代禽业有限公司1984年建场，是市政府“菜篮子”工程，国有企业，2004年由春都集团接手，改制为洛阳现代禽业有限公司，2011年10月26日取得环评手续，现存栏种鸡9万余只。现场检查，因老310国道封闭施工，清运承包人无法及时外运垃圾，用塑料布覆盖，产生臭气。反映问题属实。

处理及整改情况：老城区相关部门对其下达整改通知书，限期48小时即4日前处理完毕，建立日产日清制度，相关责任单位派人进行监督实施。如逾期整改不到位，将对其进行处罚。

十五、洛阳市老城区

受理编号：D20181030206(X20181030057)

反映情况：老城区邙山镇冢头村砖厂运输原材料及成品砖时沿路抛洒，损坏道路，尘土飞扬。

调查核实情况：反映的老城区邙山镇冢头村砖厂，名为“洛阳富馨宁建材有限公司”。该公司于2016年办理现状环境影响评估，主要产品为粉煤灰砖，年产能为1.3亿块。该公司锅炉使用甲醇作燃料，甲醇属清洁能源。该公司对周围环境的主要影响是粉煤灰砖生产和粉煤灰装卸过程中无组织排放的粉尘。从2016年至今，该公司不断进行粉尘无组织排放治理。目前，该公司粉尘无组织排放治理已基本到位。2018年9月，该公司委托第三方检测公司，对厂区无组织排放情况进行检测，检测结果符合《大气污染物综合排放标准》的规定。检查时未发现该公司运输原材料及成品砖时存在沿路抛洒现象，但发现村庄道路存在破损，车辆通过仍会产生扬尘，对村民正常生活造成一定影响。

处理及整改情况：要求该公司将厂门口人工喷淋装置改造为自动喷淋装置，确保车辆进出冲洗到位，该公司已于11月3日完成改造；并要求该公司于11月25日前对车辆通过的村中破损路面进行修补维护，安排保洁人员对车辆经过的道路进行清扫保洁。同时，加强运输车辆管理，尽可能减轻车辆运输对周围群众的影响。

十六、洛阳市孟津县

受理编号：D20181102368

反映情况：孟津县中兴路中兴广场每天4点到8点之间卖东西，噪音大。

调查核实情况：我县接到交办问题后，于11月3日立即开展调查。群众举报的地点是位于孟津县城中兴路中段的中兴广场，是孟津县确定的早市之一，一楼门面及广场物业管理规定自早6点至8点为早市，几十家商贩在此经商，方便了群众，同时存在叫卖的噪声，一定程度上影响二楼以上居民生活。经核查，早市存在每天6点至8点卖东西噪声大的情况。举报的问题属实。

处理及整改情况：11月3日下午，孟津县组织人员对现场进行了勘查，下发“责令(限期)整改通知书”，要求该广场物业管理单位加强管理，保证流动商贩限时6点至8点进行经营，严禁使用扩音设备，一经发现予以没收，避免扰民。

十七、洛阳市老城区

受理编号：D20181102342

反映情况：老城区二外学校广播操每天早上噪音大。

调查核实情况：老城区二外学校广播操周一至周五播放时间：上午9时40分至9时50分，下午4时20分至4至30分，每次时长为10分钟。

处理及整改情况：一是对二外学校在进行出操时将音量调低至正常范围内。二是对学校喇叭朝向进行调整，确保喇叭朝向学校内。

十八、洛阳市嵩县

受理编号：D20181102351

反映情况：嵩县陆浑水库有人养鱼污染水源。

调查核实情况：陆浑水库内网箱养殖污染问题已于2018年4月底清理完毕，至今未出现反弹。现存的“养鱼”系水产部门按照“以鱼养水、生物治水”的治理模式，利用生物净化技术改善陆浑水库水质，投放的滤食性鱼类品种(鳙鱼、鲢鱼、银鱼等)。这些鱼类品种经科学投放，自然生长，不喂任何饵料，对实现水库生态良性循环，对改善陆浑水库生态环境、养护水库生物多样性、保护伊河流域生态平衡起到重要作用。群众举报反映的“嵩县陆浑水库内有人养鱼，污染水源”问题，存在投放滤食性鱼类净化水质，但不存在养鱼污染水体的情况。反映部分属实。

处理及整改情况：嵩县县委、县政府针对该举报件反映的问题，要求相关部门按照陆浑水库污染防治长效管理机制落实监督管理职责，进一步加强对陆浑水库养鱼行为巡查，坚决杜绝出现养鱼污染水源现象。

十九、洛阳市偃师市

受理编号：D20181030203

反映情况：距偃师市城关镇窑头村文化路与陇海铁路交叉口10米处有一个臭水沟，一直在流污水。

调查核实情况：经现场查看，陇海铁路北、文化路东有几户居民，生活污水由明渠排入中州渠内。群众举报问题属实。

处理及整改情况：由槐新街道办窑头村负责，在11月3日前对该生活污水渠铺设封闭管道，生活污水经密闭管道排入中州渠。同时，对该生活污水渠定期巡查，如有破损立即修复，确保生活污水密闭排放。

二十、洛阳市偃师市

受理编号：D20181031241

反映情况：偃师华夏路欢天喜地酒店东边有个汽车修理门市喷漆气味很大。

调查核实情况：经查，该汽修门市工商注册名称为偃师龙马汽车销售有限公司，经营范围为：汽车维修、汽车装潢、汽车配件、润滑油销售，其中汽车维修、汽车装潢两项没有在道路运输管理部门备案，生产车间喷漆房未安装废气处理设施，属于违法经营。举报问题属实。

处理及整改情况：根据《中华人民共和国道路运输条例》，偃师市交通运输局已对其下达违法行为通知书和责令改正通知书，责令其立即停止违法经营行为，对其违法行为进行罚款处理。目前，该公司已停止所有违法经营行为，喷漆设备设施已拆除完毕。下一步，偃师市交通运输局将进一步做好机动车维修市场的管理工作，坚决杜绝此类不规范的喷漆行为，为居民提供一个良好的生活环境。

二十一、洛阳市偃师市

受理编号：D20181103382

反映情况：偃师市缑氏镇孙坡林场李自强烧铝石，气味难闻，把我的羊都熏死了。

调查核实情况：经查，缑氏镇孙坡村南山坡上，村民称为林场地以北约400米为李志强3座土法铝烧窑，该铝烧窑使用淘汰落后生产工艺，此前在偃师市排查取缔土法铝烧窑行动中已被拆除。李志强铝烧窑西南约300米为孙坡村民孙某良个体散养羊场。2018年11月4日，经现场调查，已取缔的李志强铝烧窑已彻底拆除，不具备生产条件。经向孙坡村委了解，孙某良羊场确实有羊死亡的情况发生，但无法证明该情况与李志强铝烧窑有直接因果关系。经现场查看，该铝烧窑周边植物长势正常，无其他异常情况。举报问题不属实。

处理及整改情况：偃师市将加大排查力度，确保不出现土法铝烧窑反弹的情况。同时，要求相关单位及时向举报人做好解释沟通、信访化解工作。

二十二、洛阳市偃师市

受理编号：X20181103075

反映情况：1.偃师市城关镇杏园村“洛阳神都花纸厂”排放废气。2.偃师市邙岭镇杨庄村“立新花纸厂”无组织排放废气，遇见检查就临时停产。

调查核实情况：一是偃师市组织人员，对偃师市商城街道办杏园社区进行排查，并走访周边群众，未发现洛阳神都花纸厂。二是经现场调查，企业名称为洛阳立鑫印务有限公司，位于邙岭镇杨庄村，主要产品为仿瓷餐具贴花印刷花纸，安装有废气光氧催化处理设施，不存在废气无组织排放问题。该企业因厂区所处地块为商业用地，无法办理土地、环保手续，应予取缔，邙岭镇已于2018年8月对该企业采取断电停产措施，现场调查未发现近期生产痕迹。举报问题不属实。

处理及整改情况：一是在2018年11月7日前对洛阳立鑫印务有限公司进行取缔。二是加强对该公司的巡查监督，确保不出现反弹。三是举一反三，按照环保网格化管理要求，继续深入排查，如发现有此类环境违法企业，将严格按照环保法律法规进行查处。

二十三、洛阳市偃师市

受理编号：D20181028154

反映情况：偃师市府店镇车李村南山上50亩公益林遭到毁坏。

调查核实情况：该处公益林毁坏涉及原府店镇车李村党支部书记、村委会主任潘某克和古纶国文化生态观光开发有限公司项目总监王某超非法使用林地两个案件，目前偃师市森林公安局已立案查处。举报问题属实。

处理及整改情况：经查，潘某克在未办理任何林业手续的情况下，擅自修建车李村西桐树坡至山顶登封界道路，非法占用林地面积27.5亩，其中防护林12.4亩。偃师市森林公安局已于2017年4月10日依法对其刑事拘留，目前该案已移送检察院，进入审查起诉阶段。

王某超案位于府店镇车李村南山上与登封市搭界的分水岭北侧，现场被毁公益林区域均在国营山张林场东南角山头洛阳市和郑州市11号界碑北侧，小地名从东往西依次为支锅石、刀背山、龙凹、焦村林场、国营山张林场东南角等区域，涉案林地面积约合45亩，全部为防护林。由于涉案区域位于两县交界，案情较为复杂，案件还在进一步侦查取证中。

目前，偃师市森林公安局联合洛阳市森林公安局、郑州市森林公安局、登封市国有林管理局多次执法，毁林状况得到遏制，工程处于停工状态。下一步，偃师市将加大办案力度，尽快依法查处到位，同时加强林区的巡逻，坚决杜绝此类毁林事件再次发生。

二十四、洛阳市伊滨区

受理编号： D20181101320

(D20181102363、D20181104403、

D20181104415、D20181104416、

D20181104420、X20181105464、

D20181106513、D20181106515)

第五批一号已公示