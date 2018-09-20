洛阳：聚焦重点行业领域 推进扫黑除恶专项斗争

近日，市扫黑除恶专项斗争领导小组召开会议，研究部署在全市国土、规划、住建等领域进一步开展违法违章项目(建筑)涉黑涉恶线索摸排工作。 近日，市扫黑除恶专项斗争领导小组召开会议，研究部署在全市国土、规划、住建等领域进一步开展违法违章项目(建筑)涉黑涉恶线索摸排工作。 会议强调，各级各部门要严格按照中央、省、市扫黑除恶专项斗争有关要求，组织人员认真排查每个违法违章项目(建筑)名称、违建时间、处理时间，以及是否涉黑涉恶等详细情况，不得弄虚作假；各县(市)区、市直各相关部门要加强对线索排查工作的领导，及时准确地把各地各领域违法违章项目(建筑)相关情况提供给市扫黑办，同时要组织专门力量下基层指导线索排查工作；在各地各部门开展排查过程中，公安机关要及时对发现的重大涉黑涉恶线索进行调查处理。 市委常委、政法委书记尚英照等参加会议。（洛阳日报记者 申利超 通讯员 赵昱柱）