中国第五批赴南苏丹（朱巴）维和步兵营在洛成立

7日，中国第五批赴南苏丹(朱巴)维和步兵营成立暨出征誓师大会在我市举行，为即将执行维和任务的维和官兵壮行。

7日，中国第五批赴南苏丹(朱巴)维和步兵营成立暨出征誓师大会在我市举行，为即将执行维和任务的维和官兵壮行。

中国第五批赴南苏丹(朱巴)维和步兵营以陆军第83集团军某旅为主组建，加强了翻译、医疗等专业力量，由700名官兵组成，是一支包含步兵、炮兵、工兵等多专业、多兵种的维和部队，官兵普遍具备过硬的军事素质和丰富的实战经验。

据悉，中国第五批赴南苏丹(朱巴)维和步兵营出国后部署在南苏丹首都朱巴地区，主要承担保护平民、保护联合国人员及设施、保护人道主义救援行动、巡逻警戒、防卫护卫等14项任务。另外，该维和步兵营编配了一个13人的女子步兵班，除与男兵共同执行巡逻警戒、人道主义救援等维和任务外，该步兵班还将完成妇女儿童权益保护等工作。

该维和步兵营筹组后，进行了3个月的行前强化训练，先后完成了共同课目、专业技能、指挥编组作业和战术训练等训练内容，重点进行了防暴行动、武器禁区巡逻、建立检查站等行动能力课目演练。12日起，该营将从新郑国际机场分4个批次乘联合国包机飞赴任务区，执行为期一年的维和任务。

第83集团军副军长苏荣，洛阳军分区司令员董建亚等参加相关活动。（洛阳日报记者 申利超 通讯员 朱晓楠 刘文俊）