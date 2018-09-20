嵩县三合村：“手绘小镇”日日新

昨日立冬，嵩县外方山层林尽染。雨中，北汝河畔的黄庄乡三合村白墙黛瓦、云雾升腾，宛如一幅水墨画卷。

昨日立冬，嵩县外方山层林尽染。雨中，北汝河畔的黄庄乡三合村白墙黛瓦、云雾升腾，宛如一幅水墨画卷。

三合村党支部书记武松生说，以前全村352户人家分散在32个自然村，自然条件恶劣，脱贫成了“猴年马月”的事儿。转机发生在2016年。美术科班毕业的大学生冯亚珂响应脱贫攻坚号召返乡创业，开办全村第一家农家宾馆，专门承接高校和培训机构绘画写生业务。此后，每年开春，山花烂漫的三合村都会迎来一批批“写生大军”。

两年来，在政策扶持下，三合村的农家宾馆从1家增至25家，老井、旧宅、豆腐坊等景观逐步恢复，“手绘小镇”的美丽画卷徐徐铺开。

人多了，挣钱的机会也就多了。有的贫困户当了“模特”，“在门前石头上坐一晌，就能挣钱”；有的“羊倌”干起了烧烤生意，“两天一只羊，脱贫稳当当”……

“写生经济”的活跃，更坚定了大伙的脱贫信心。残疾人张嵩现在政策支持下，撸起袖子加油干，成就了“人勤劳蜂勤酿生活甜蜜蜜，搬新房娶新娘幸福奔小康”的脱贫佳话。如今，他认准了写生产业，不仅成立养蜂合作社，扩大销售，带富乡邻，还在坡地种了桃树，让日子“甜上加甜”。

集体经济也在同步壮大。今年，村里把扶贫搬迁老宅改造成精品民宿，统一对外经营，收入不菲，结束了集体经济空白的历史。前不久，三合村还顺利入选全省乡村旅游特色村。乡亲们相信，今后的生活一定会“芝麻开花节节高”！

采访手记

山高沟深、偏远闭塞，是脱贫攻坚的制约和阻碍，但也是“写生大军”眼中的自然和乡愁。三合村在发展路径的选择上，有意规避生态旅游的千篇一律，转而精准指向写生市场，并在写生产业链上做足文章，有效实现了“瓶颈”变“杠杆”。今年，全市要完成4个贫困县摘帽、10.65万农村贫困人口脱贫任务。“手绘小镇”成功背后蕴藏的转变观念、精准发力的扶贫理念，很值得我们思考和借鉴。(洛阳晚报记者 李勇 白云飞)