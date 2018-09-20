洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

嵩县三合村：“手绘小镇”日日新
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网—洛阳晚报 2018-11-08 08:48

　　昨日立冬，嵩县外方山层林尽染。雨中，北汝河畔的黄庄乡三合村白墙黛瓦、云雾升腾，宛如一幅水墨画卷。

　　三合村党支部书记武松生说，以前全村352户人家分散在32个自然村，自然条件恶劣，脱贫成了“猴年马月”的事儿。转机发生在2016年。美术科班毕业的大学生冯亚珂响应脱贫攻坚号召返乡创业，开办全村第一家农家宾馆，专门承接高校和培训机构绘画写生业务。此后，每年开春，山花烂漫的三合村都会迎来一批批“写生大军”。

　　两年来，在政策扶持下，三合村的农家宾馆从1家增至25家，老井、旧宅、豆腐坊等景观逐步恢复，“手绘小镇”的美丽画卷徐徐铺开。

　　人多了，挣钱的机会也就多了。有的贫困户当了“模特”，“在门前石头上坐一晌，就能挣钱”；有的“羊倌”干起了烧烤生意，“两天一只羊，脱贫稳当当”……

　　“写生经济”的活跃，更坚定了大伙的脱贫信心。残疾人张嵩现在政策支持下，撸起袖子加油干，成就了“人勤劳蜂勤酿生活甜蜜蜜，搬新房娶新娘幸福奔小康”的脱贫佳话。如今，他认准了写生产业，不仅成立养蜂合作社，扩大销售，带富乡邻，还在坡地种了桃树，让日子“甜上加甜”。

　　集体经济也在同步壮大。今年，村里把扶贫搬迁老宅改造成精品民宿，统一对外经营，收入不菲，结束了集体经济空白的历史。前不久，三合村还顺利入选全省乡村旅游特色村。乡亲们相信，今后的生活一定会“芝麻开花节节高”！

　　采访手记

　　山高沟深、偏远闭塞，是脱贫攻坚的制约和阻碍，但也是“写生大军”眼中的自然和乡愁。三合村在发展路径的选择上，有意规避生态旅游的千篇一律，转而精准指向写生市场，并在写生产业链上做足文章，有效实现了“瓶颈”变“杠杆”。今年，全市要完成4个贫困县摘帽、10.65万农村贫困人口脱贫任务。“手绘小镇”成功背后蕴藏的转变观念、精准发力的扶贫理念，很值得我们思考和借鉴。(洛阳晚报记者 李勇 白云飞)
[ 责任编辑：崔利利（见习）]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·诺如病毒高发期来临！如何保护孩子们？
  • ·骨头汤不补钙，核桃不补脑！ 这些谣言坑了无数人
  • ·家有遗传代谢病患儿 来申请救助金 最高可获一万元
    		•
    他做木雕她配诗 俩人相伴乐融融
    他做木雕她配诗 俩人相伴乐融融
    他做木雕她配诗 俩人相伴乐融融
        携手五十载，迈进金婚，对每一对夫妇来说，都是值得好好纪念的。陈耀奇、李竹枝夫妇为了纪念金婚，共同制作...
  • ·您的旅行照片也能美美的
  • ·“抛”开儿女自驾游 花甲老人耍得美
  • ·遛弯儿 “聊天” 92岁老人和她的小母鸡
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 秋色斑斓 多彩河洛
  • 洛阳市热力公司直管小区明日24时缴费截止
  • 家中热费缴多少？咱们一起来算笔账
  • 2018记者节特别报道：把我的故事讲给您听
  • 中信重工：打造智能化工厂 提升核心...
  • 洛阳动漫博物馆
  • 李亚在全市生态环境保护大会上强调：...
  • 今天洛阳阴天有小到中雨 气温3℃到10℃
  • 3岁男童河滩不慎落水 陌生男子舍身救人
  • 河南省委省政府环境保护督察组交办案...
    		•
    百姓呼声
    伏牛山东北虎园不支持使用旅游年票么？
    异地办理居民身份证换领、补领的所需材料
    精彩图片
    2018记者节特别报道：...
    中信重工：打造智能化...
    秋色斑斓 多彩河洛
    洛阳动漫博物馆
    精彩热帖

    瑜伽采风掠影

    雨之声合唱团周年庆

    蒿县白河千年银杏

    深秋国花园 依然惹人醉
    /公益助学 爱在洛城——2018阳光助学慈善义
    /公益助学 爱在洛城——2018阳光助学慈善义
    /胸 中 块 垒 今 始 消 ——青海湖二
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南君友律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605