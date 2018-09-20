“右玉精神”在洛阳市党员干部中引发热烈反响

“右玉要想不饿肚，大家一起来种树”“我们一定要在沙地里种出树来”……在近期热播的电视剧《右玉和她的县委书记们》中，一声声质朴而富有力量的口号，一幕幕与恶劣自然环境顽强抗争的场景，让“右玉精神”以鲜活的方式流淌在我市广大党员干部心间，引起强烈反响。

编者按

山西省右玉县通过近70年的造林绿化，把风沙成患的不毛之地变成“塞上绿洲”，形成了感人至深的“右玉精神”。习近平总书记多次对“右玉精神”作出批示和指示。近期热播的电视剧《右玉和她的县委书记们》，以纪实风格全景式再现右玉县波澜壮阔的绿色发展实践。洛阳日报今起开设《艰苦奋斗久久为功——我市干部谈“右玉精神”》专栏，激励我市广大党员干部不断开创生态文明建设新局面。敬请关注。

“右玉要想不饿肚，大家一起来种树”“我们一定要在沙地里种出树来”……在近期热播的电视剧《右玉和她的县委书记们》中，一声声质朴而富有力量的口号，一幕幕与恶劣自然环境顽强抗争的场景，让“右玉精神”以鲜活的方式流淌在我市广大党员干部心间，引起强烈反响。

“右玉县历任县委书记以功成不必在我的境界，带领干部群众战天斗地，把不毛之地变成‘塞上绿洲’，彰显了共产党人的初心和使命，让我们接受了一次精神的洗礼。”栾川县委书记董炳麓表示，作为市委确定的南部重要生态屏障，栾川推动高质量发展，就要优先实施“生态立县”战略，坚持“全国靠前、省市一流”的生态环保“栾川标准”不动摇，以更高标准、更严要求推进生态环境建设，真正实现绿色发展。

“片中，右玉县的干部们深入研究土壤和树木特性，不畏风沙冲在种树一线，艰苦努力形成‘塞上绿洲’的情节，催人奋进。”伊滨区寇店镇党委副书记高浩峰说，万安山因干旱、少土、杂石多等原因，栽树成活率低，与右玉县的情况有相似之处，近年，寇店镇持续推进荒山绿化、廊道绿化等工程，生态建设取得了显著成效，当下正值绿化的大好时节，全镇上下将践行“右玉精神”，坚决完成造林任务，筑牢生态屏障。

生态环境保护功在当代、利在千秋。连日来，市国土资源局积极组织党员干部学习“右玉精神”，从中汲取精神力量，持续推进矿山修复等工作，解决影响生态文明建设的突出问题。该局副局长孙金山表示，电视剧中最让人感动的细节，是右玉县每一任县委书记都要给继任者留下记载有该县情况的工作笔记。这种一任接着一任干、一张蓝图绘到底的精神非常值得国土资源系统党员干部学习。

宜阳县锦屏山是困难地造林的重点区域。近年，当地相继实施了四期绿化工程，把荒山秃岭打造成了市民休闲的好去处。锦屏山管理处负责人朱磊说，困难地造林是一块难啃的“硬骨头”，需要我们像右玉县的干部那样，一年接着一年干、一任接着一任干，持之以恒、久久为功，让绿水青山变成金山银山，让生态红利惠及更多百姓。

“电视剧中，右玉县历任县委书记推动绿色发展的方法不尽相同，但有一条主线贯穿始终，就是始终坚持以人民为中心的发展思想。”吉利区园林绿化中心办公室主任张江涛说，迈进新时代，人民群众对优美生态环境的需求不断增长，作为一名基层园林绿化工作者，今后将积极推进小游园建设、廊道绿化等工作，同步完善各类配套服务设施，不断提升群众的生态获得感。（洛阳日报记者 苏楠）