孟津徐岭村：环境整治 乡村变靓

如今，孟津县城关镇徐岭村正在变成美丽乡村。近日，记者在村里看到，通畅的村路延伸到村民家门口，脏乱的街道变成了整洁的党建文化阵地。

如今，孟津县城关镇徐岭村正在变成美丽乡村。近日，记者在村里看到，通畅的村路延伸到村民家门口，脏乱的街道变成了整洁的党建文化阵地。

今年，徐岭村坚持党建引领推动乡村振兴，在大力发展沟域经济的同时，大力实施农村人居环境整治，突出乡村文化特色。目前，已整修通村入户道路4.4公里，改造饮水管道3000米，完成旱厕改建30多个，并修建党建文化景观墙、文体活动广场，绿化美化村道，建立环境卫生管理机制，改善了人居环境。（洛阳日报记者 梅占国 通讯员 杨灿辉 王志彬 摄）