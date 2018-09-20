中国一拖“洋产品”闪耀进博会

近日，首届中国国际进口博览会(简称“进博会”)在国家会展中心(上海)盛大开幕。中国一拖集团有限公司下属的一拖(法国)农业装备有限公司携动力换挡总成等高端智能产品亮相，展示了企业走出国门开放创新的成果和担当。

5日，首届中国国际进口博览会(简称进博会)在上海开幕。抓住这个万商云集、共建创新包容开放型世界经济的难得契机，洛阳市组团参会，走进进博会，融入“新时代，共享未来”的浪潮，感受创新引领、开放融通带来的巨大震撼。跳出洛阳看洛阳，更能看清洛阳的发展方向，更能坚定洛阳的发展信心。洛阳日报今起开设《进博会上“看”洛阳》专栏，记者通过连线我市代表团在现场的所见所闻，带来一组进博会上的“洛阳新闻”。

近日，首届中国国际进口博览会(简称“进博会”)在国家会展中心(上海)盛大开幕。中国一拖集团有限公司下属的一拖(法国)农业装备有限公司携动力换挡总成等高端智能产品亮相，展示了企业走出国门开放创新的成果和担当。

首届进博会是世界首个以进口为主题的国家级博览会，吸引了130多个国家和地区的3000多家企业参展，包括全球200多家世界500强企业和各国行业龙头企业，凸显了进博会在业界的代表性和引领性。

在世界500强企业较为集中的智能及高端装备展区，一拖(法国)公司携剖面传动系、动力换挡总成、动力输出总成等产品亮相，与通用电气、三菱电机、微软、戴尔等国际知名企业同台斗艳。企业通过展出产品剖面，使观众能清晰看到动力换挡传动系工作原理，以及一拖(法国)公司的高端制造水平及优良工艺水准，吸引观众驻足旁观，成为该展区的“明星”产品之一。

2011年3月，中国一拖成功收购意大利ARGO集团旗下生产拖拉机动力换挡传动系的法国工厂，并成立一拖(法国)公司，实现了新中国成立后中国农机企业收购世界级农机企业零的突破。

收购法国公司，让中国一拖的自有技术与欧洲先进技术在拖拉机动力换挡领域完美融合。中国一拖派出研发团队，在一拖(法国)公司设立研发中心，将其原有的技术部并入研发中心，开发中国和欧洲市场的适用机型。

其中，“东方红”动力换挡LF2204拖拉机即采用了一拖(法国)公司生产的TX4A传动系等关键配件，最大限度缩短了研发周期，降低了研发风险，助力产品快速推向市场，同时实现了零部件国际化平台的应用。该机型不用踩离合器就可轻松换挡，减少换挡停机时间，作业效率可提高10%~20%。

时下，“东方红”动力换挡系列大马力拖拉机填补了动力换挡类产品的多项国内空白，成为我国最早批量销售的动力换挡类产品，上市以来累计销售近两万台，大幅拉低了同类进口产品在国内的销售价格。

近年，中国一拖实现了从啮合套、同步器再到动力换向、动力换挡的跨越。其中，动力换挡系列产品是全方位的技术升级，标志着中国一拖通过全面推进国际化运营和开放创新，成功搭建起中国新一代动力换挡技术平台，强力引领中国农机行业转型升级。(洛阳日报首席记者 张锐鑫)