涧西区掀起学习焦裕禄精神热潮

“我志愿加入中国共产党，拥护党的纲领，遵守党的章程……”伴随着庄重的宣誓声，日前，在洛阳市涧西区长安路二社区新时代“三新”讲习所内，近20名老党员重温入党誓词，回忆加入中国共产党的光荣时刻。

“我志愿加入中国共产党，拥护党的纲领，遵守党的章程……”伴随着庄重的宣誓声，日前，在洛阳市涧西区长安路二社区新时代“三新”讲习所内，近20名老党员重温入党誓词，回忆加入中国共产党的光荣时刻。

宣誓后，老党员们纷纷讲起了自己的入党初心。27岁的田笑阳是长安路二社区党群服务中心的一名工作人员，也是此次活动的组织者之一，加入中国共产党已有四年。在当天的活动中，每一位老党员们在讲述自己入党初心时，她都听得格外认真。“有的老党员已经80多岁了，但对加入中国共产党的过程都记得非常清楚，在他们的叙述中，我能感受到他们入党时的那份光荣、激动的心情以及对党的无比敬仰。”田笑阳说，在老党员眼里，入党不仅是一份荣誉，更是一份沉甸甸的责任，作为一名年轻党员，自己要多向老党员学习，严格要求自己，主动服务群众。

76岁的李子川是长安路二社区老年合唱队队长，此次受邀带领老党员们合唱党歌。作为活动中唯一一名非党员，她也讲起了自己对党组织的深厚感情。“我在红旗下长大，亲眼目睹了国家翻天覆地的变化。虽然我曾因青年时代家中变故，错失了入党机会，但我一心向党，早已把自己当成了一名党员。如今，只要社区有党员活动，我都会积极报名参加，并为大家唱唱党歌。”

此次“共过政治生日，共忆入党初心”活动是长安路二社区根据中共涧西区委组织部要求，开展“‘涧’贤思齐‘涧’行不息——传承红色基因，凝聚发展合力”活动(以下简称为“涧”贤思齐党建提升活动)的一项重要内容。

今年6月底，中共涧西区委组织部启动了“涧”贤思齐党建提升活动，要求全区各级党组织传承、发扬好以焦裕禄精神为代表的红色基因，挖掘并宣传优秀共产党员先进事迹。

“‘涧’贤思齐党建提升活动开展至今，已在全区范围内掀起了传承弘扬焦裕禄精神的热潮，全区各基层党组织纷纷组织以‘学习弘扬焦裕禄精神’为主题的讲习活动，并组织辖区党员群众观看由区委联合洛阳网拍摄的纪念焦裕禄微电影《寻迹》《初心》，全面、集中、有效地向全区党员群众宣传、解读焦裕禄精神。”中共涧西区委常委、组织部部长张育红说。

如今，在学习弘扬焦裕禄精神的基础上，涧西区正在以“‘涧·贤’——学习优秀共产党员”为主题，开展“我身边的优秀共产党员大家谈”“寻找焦裕禄式好党员好干部”“听一听老党员们的入党初心”“争做焦裕禄式好党员好干部”等一系列活动，挖掘当代优秀共产党员的先进事迹，引导社会各界向身边的这些优秀共产党员学习。

“我们要求区属各党(工)委、教育局党组积极挖掘街道、社区、机关、学校、医院、企业等各领域具有代表性的优秀共产党员，并推选上报。随后，我们将拍摄系列视频短片，用真实的镜头展示他们的先进事迹，让全区党员群众感受到新时代焦裕禄精神在涧西的传承，号召全区广大党员干部群众自觉做到见贤思齐。”张育红说。

涧西区是焦裕禄精神的孕育形成地，如何让焦裕禄精神在新时代发扬光大，一直是涧西区人孜孜不倦的追求。张育红说，作为涧西区的党员干部，更要不断给自己“加压”，把学习弘扬焦裕禄精神作为一种使命、责任和追求，融入骨髓、形成自觉、成为习惯，也要把焦裕禄精神作为一面镜子，从里到外、从上到下反复对照，寻差距、找不足，努力向焦裕禄同志看齐，时刻牢记为民服务宗旨，争做焦裕禄式的好党员、好干部。(记者 郭瑛)