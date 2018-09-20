明起气温回升，周末洛阳晴天间多云

今日立冬，预示着正式进入今年的冬季了。似乎是为了增加“冬季到来”的仪式感，这几天的洛阳都被阴雨笼罩着，降温加寒风，有些人甚至翻出了轻薄羽绒服御寒。还好，明天起气温开始回升，我市将转为晴好天气。

洛阳网讯 今日立冬，预示着正式进入今年的冬季了。似乎是为了增加“冬季到来”的仪式感，这几天的洛阳都被阴雨笼罩着，降温加寒风，有些人甚至翻出了轻薄羽绒服御寒。还好，明天起气温开始回升，我市将转为晴好天气。

记者今日从洛阳市气象局获悉，根据最新的气象资料分析，随着高空低槽的东移，我市逐渐转受低槽后部西北气流影响，明天天空状况将转好，气温明显回升。未来一周多短波槽影响，部分地区仍有小雨天气。具体预报如下：

今天夜里小雨停止转多云。

11月8日(周四)：多云转晴天，气温4℃～17℃。

11月9日(周五)：晴天转多云，气温3℃～18℃。

11月10日(周六)：多云间阴天，部分地区小雨，气温6℃～14℃。

11月11日(周日)：多云到晴天，气温5℃～17℃。

11月12日(周一)：晴天到多云，气温6℃～17℃。

11月13日(周二)：多云间阴天，部分地区小雨，气温7℃～15℃。

11月14日(周三)：多云，气温5℃～16℃。（记者 谢娜娜）