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洛阳市工商局约谈本市网络平台和电商企业 规范“双十一”网络促销
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2018-11-07 16:37

　　洛阳网讯 不得发布虚假违法互联网广告、不得有不正当有奖销售、不得利用互联网从事传销活动……今日上午，洛阳市工商局组织召开洛阳市网络平台(网站)及电商企业行政约谈会，在“双十一”网络集中促销活动来临前，对我市部分网络平台、电商企业进行约谈，以促进“双十一”期间我市网络交易规范、健康发展。

　　约谈会上，市工商局对我市网络平台、电商企业切实规范网络集中促销行为提出了具体要求。在“双十一”前，我市网络平台、电商企业要进行一次全面自查，并严格按照有关法律、法规从事经营活动。“双十一”期间，要积极履行社会责任，切实维护消费者权益，重点在以下八个方面自我约束：

　　认真学习《中华人民共和国电子商务法》《网络交易管理办法》《网络商品和服务集中促销活动管理暂行规定》《互联网广告管理暂行办法》《网络购买商品七日无理由退货暂行办法》等法律法规；

　　网站及网络交易平台经营者要履行法定义务和责任；

　　要严格执行《广告法》及《互联网广告管理暂行办法》的规定，狠抓广告发布前审查责任的落实，不得发布虚假违法互联网广告；

　　不得通过网络销售不合格商品，不得利用网络侵犯知识产权，不得有网上虚假宣传、“炒信”、不正当有奖销售等不正当竞争违法行为；

　　不得利用互联网从事传销活动、散布传销信息，为传销提供互联网信息服务；

　　严格遵守《消费者权益保护法》，不得在网络经营中侵犯消费者合法权益；

　　诚信经营；

　　要完善网上交易、在线投诉和售后维权机制，畅通消费者诉求渠道；积极设立“消费维权服务站”，履行消费维权的社会责任，及时受理和处理消费者投诉。(记者 郭瑛 见习记者 翟毅晓)
[ 责任编辑：崔利利（见习）]
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