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瀍河检察：守护公益 你我同行
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳检察  来源： 洛阳网 2018-11-07 14:59

瀍河检察院组织召开公益诉讼信息联络员聘任暨培训会议

　　为进一步推动公益诉讼工作的有效开展，延伸法律监督触角，拓宽公益诉讼案件线索发现及收集渠道，近日，瀍河检察院组织召开公益诉讼信息联络员聘任暨培训会议，向聘任的19名公益诉讼信息联络员颁发证书，并开展专题培训。

　　开展公益诉讼是检察机关履行法律监督职责的一项新的职能，也是检察机关强化在生态环境和资源保护、食品药品安全、国有土地使用权出让等领域检察监督的重要制度，践行以人民为中心发展思想的重要体现。袁晓峰检察长希望各位信息联络员充分发挥基层工作特点，对公益诉讼线索做到信息互通。同时，利用“身在一线，眼处前沿”的工作优势，加强公益诉讼宣传力度，提高广大群众对公益诉讼工作的认知，汇聚合力，共同守护瀍河区的天蓝水清和千家万户的“舌尖上的安全”。

院党组成员、副检察长海建伟宣读瀍河区委、区政府下发的《关于支持检察机关依法开展公益诉讼的意见》

院民行科副科长朱雯琰宣读《关于建立瀍河区检察院公益诉讼信息联络员制度的实施意见》

　　被聘任的19名来辖区自各单位、乡办的公益诉讼联络员，都具有深厚的群众基础和丰富的基层工作经验，对拓宽公益诉讼线索来源渠道，推动公益工作都具有积极的促进作用。

公益诉讼检察组检察官张拓为公益诉讼信息联络员进行了公益诉讼专题培训

　　公益诉讼信息联络员制度有利于充分发挥公益诉讼信息联络员扎根基层、贴近群众的优势，畅通公益诉讼线索渠道，提高办案质效。

　　这次培训让各位联络员对公益诉讼工作的重点和方向有了更深刻的认识，也为下一步瀍河检察院公益诉讼工作的开展奠定了基础。
[ 责任编辑：刘宝文]
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