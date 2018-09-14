驻村第一书记张跃杰：与贫苦户心贴心

2018年2月，偃师市邮储银行华夏支行长张跃杰到寺沟村担任驻村第一书记，他的心中时刻装着寺沟村贫困户，真正扑下身子，以村为家，全力以赴为贫困户办实事，解难事，彰显了一名驻村第一书记的“真、善、美”。

2018年2月，偃师市邮储银行华夏支行长张跃杰到寺沟村担任驻村第一书记，他的心中时刻装着寺沟村贫困户，真正扑下身子，以村为家，全力以赴为贫困户办实事，解难事，彰显了一名驻村第一书记的“真、善、美”。看到面前的艰巨任务，张跃杰没有选择退缩，没有选择抱怨，而是在刚上任的一个月就号召单位同志，共同为贫困户捐赠衣物、鞋帽等300余件，为寺沟村的贫困户带来了一丝丝暖意。

据了解，偃师市山化镇寺沟村辖3个自然村、21个村民组，耕地面积4000亩，人均1.001亩。全村建档立卡贫困户36户75人，其中五保贫困户10户10人，低保贫困户19户47人。

张跃杰最大的心愿是帮助寺沟村的贫困户早日脱贫致富。刚来到寺沟村时，因住宿条件有限，他被安排在小学校园住宿，艰苦的居住环境没有打消他为群众谋幸福的干劲。张跃杰看到寺沟村小学设施简陋，积极向上级行汇报沟通，洛阳市分行党委得知情况后高度重视，纪委书记、副行长程相流亲自带领工会主席邓磊一行，怀着对偃师市支行关于对接扶贫村山化镇寺沟村深深的关心和支持，为寺沟小学捐赠电脑20台作为教学使用。此次活动的顺利开展，彰显了张跃杰办实事促和谐，用真情打动百姓，用发展造福百姓，用行动赢得称赞的第一书记风采，为进一步开展和深化后续的公益合作积累了宝贵的经验，进一步推进了洛阳市分行“党旗领航新征程”助力扶贫攻坚“八个一”活动进程！

驻村期间，张跃杰心细如针、用心做事，自购理发机具为贫困户义务理发，对行动不便的老年人及残疾人员上门服务。“郭大爷，头发理得咋样？您看一看，用不用再推短一点？”张跃杰嘿嘿一笑地问道，“不用了，孩子，这个长度正好。”坐着的郭建民应声答到。旁边等待理发的老大爷也说笑道：“跃杰，你理发的手艺挺不错的，一会儿也照着老郭的发型给我理发呗”。张跃杰应声答道“好的，保准叫您满意”。在说笑和做事中，大伙对张跃杰有了更深的认识，他是一个贴心人，给大伙干的是实事。

寺沟村贫困户孟天奇，他的爱人重度残疾，生活不能自理，需要人护理，孟天奇为了一家老小的生活也是起早贪黑，累的身体经常生病。张跃杰来到寺沟村以后就格外的关注这家贫困户的生活，隔三岔五的来到孟天奇的家里，为其解决生活问题。当张跃杰听说孟天奇准备让其女儿不上学，在家护理照顾爱人时，他心里十分着急，经常是不顾得吃饭就上门做他俩的思想工作，并且告诉他俩，孩子是家庭的希望，只有让孩子上学，长大后才能有出息改变家庭的面貌。经过多次努力劝说，终使其女儿孟笑迎重返校园。孟笑迎感激地说：“张叔叔，谢谢您使我重返校园，我一定好好学习，不辜负父母和您的期望”。说完就是深深一个鞠躬。张跃杰连忙扶住她说“不用鞠躬，你好好学习就是我最开心的事”。

张跃杰始终不忘组织的嘱托，尽职尽责，扎根乡村，全力服务贫困户，实实在在为大家办好事，踏踏实实为帮扶村的贫困户谋出路，为寺沟扶贫工作的顺利开展奉献一己之力。平日里，时不时到贫困户家嘘寒问暖，关心其生活近况，帮助行动不便的贫困家庭打扫卫生，同时还亲自为村里一些老年贫困户剃须理发，受到广大村民尊敬。驻村工作看似简单，实则繁琐，张跃杰凭借对群众的那股亲劲，抓工作的那股韧劲，干事业的那股拼劲，帮助贫困户一个个实现脱贫致富的目标，也为扶贫攻坚工作做出了巨大贡献！