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【关注口腔健康】缺一颗牙不当回事儿？小心邻牙跟着“下岗”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2018-11-07 10:38

　　一般来说，一个成年人如果智齿长全的话,共有32颗牙齿。对于没出过智齿或智齿未长全的，牙齿数量大于或等于28颗。每颗恒牙如同一个“士兵”，终身站岗，保卫着健康的口腔组织。如果偶尔掉一颗，你会咋办？

　　不少人认为，掉牙是正常现象，便“置之不理”。其他的牙齿还能用，只要不影响吃饭就行。“但不久你会发现，原掉牙的牙缝逐渐变小甚至消失了，”西交大口腔医院洛阳协作医院——云亮口腔门诊的口腔医生郭彩红说，“牙齿缺失要尽早修复，越晚修复，困难越大、成本也越高。”

　　郭医生介绍，市民如遇牙齿缺失，在短期内并无明显不适，但牙列的完整性却是维持口腔健康的前提。缺的牙不及时“补位”，相邻的健康好牙将会失去支撑，向缺牙空隙倾斜、移位、松动，最后邻牙也会“下岗”。此外，口内余留牙的倾斜、伸长甚至咬合关系紊乱，导致牙缝逐渐“被消失”，同时也给后期修复带来了困难，影响修复疗效。“一般，前牙缺失因其影响美观，人们会及早就医，”郭医生总结道，这种情况下，隐形义齿、烤瓷牙或种植牙都是不错的选择。

　　牙齿缺失应如何“挽救”？常见的有活动义齿、固定义齿和种植牙三种修复方式。

　　据介绍，活动义齿的适用范围较广，磨除牙体组织少，能够自行摘除，便于清洁，费用也相对较低。但牙体体积大，口腔内异物感强，咀嚼效果不如后两者。

　　固定义齿使用时间久了会慢慢适应，但这种修复方式仅适用于少数牙缺失状况。同时，固定义齿比活动义齿费用也高些，对相邻牙的磨损较大。

　　种植牙是相对理想的一种修复方式，同时对口腔医学的技术要求也最高。它不需要经常摘取，异物感小，咀嚼效率高，同时使用期限也较长。一般来说，在注意牙齿保护的前提下，一颗种植牙的使用期限在10年以上，属于性价比较高的一种修复方式。广大市民可根据自身需求，让“替补”牙及早“归位”。(记者　谢娜娜)

　　好消息！本周日 西交大口腔医院种植专家将来洛坐诊

　　本周日(11月11日)，西安交通大学口腔医院种植科医生贺龙龙博士将来洛坐诊。与您相约西交大口腔医院洛阳协作医院云亮口腔洛龙店。

　　贺龙龙是西交大口腔医学硕士、第四军医大学口腔医学博士，2017年-2018年美国密西根大学牙学院访问学者。同时也是中华口腔医学会种植专委会青年委员，陕西省口腔医学会种植专委会委员，AIC讲师，主要研究方向为种植体骨结合损伤，种植体周围软组织骨组织重建。

　　有种植牙相关疑难问题的市民可提前预约，现场咨询。

　　地址：洛龙区通济街与展览路口南

　　预约电话：0379——61117888
[ 责任编辑：马佳佳]
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