【关注口腔健康】缺一颗牙不当回事儿？小心邻牙跟着“下岗”

一般来说，一个成年人如果智齿长全的话,共有32颗牙齿。对于没出过智齿或智齿未长全的，牙齿数量大于或等于28颗。每颗恒牙如同一个“士兵”，终身站岗，保卫着健康的口腔组织。如果偶尔掉一颗，你会咋办？

一般来说，一个成年人如果智齿长全的话,共有32颗牙齿。对于没出过智齿或智齿未长全的，牙齿数量大于或等于28颗。每颗恒牙如同一个“士兵”，终身站岗，保卫着健康的口腔组织。如果偶尔掉一颗，你会咋办？

不少人认为，掉牙是正常现象，便“置之不理”。其他的牙齿还能用，只要不影响吃饭就行。“但不久你会发现，原掉牙的牙缝逐渐变小甚至消失了，”西交大口腔医院洛阳协作医院——云亮口腔门诊的口腔医生郭彩红说，“牙齿缺失要尽早修复，越晚修复，困难越大、成本也越高。”

郭医生介绍，市民如遇牙齿缺失，在短期内并无明显不适，但牙列的完整性却是维持口腔健康的前提。缺的牙不及时“补位”，相邻的健康好牙将会失去支撑，向缺牙空隙倾斜、移位、松动，最后邻牙也会“下岗”。此外，口内余留牙的倾斜、伸长甚至咬合关系紊乱，导致牙缝逐渐“被消失”，同时也给后期修复带来了困难，影响修复疗效。“一般，前牙缺失因其影响美观，人们会及早就医，”郭医生总结道，这种情况下，隐形义齿、烤瓷牙或种植牙都是不错的选择。

牙齿缺失应如何“挽救”？常见的有活动义齿、固定义齿和种植牙三种修复方式。

据介绍，活动义齿的适用范围较广，磨除牙体组织少，能够自行摘除，便于清洁，费用也相对较低。但牙体体积大，口腔内异物感强，咀嚼效果不如后两者。

固定义齿使用时间久了会慢慢适应，但这种修复方式仅适用于少数牙缺失状况。同时，固定义齿比活动义齿费用也高些，对相邻牙的磨损较大。

种植牙是相对理想的一种修复方式，同时对口腔医学的技术要求也最高。它不需要经常摘取，异物感小，咀嚼效率高，同时使用期限也较长。一般来说，在注意牙齿保护的前提下，一颗种植牙的使用期限在10年以上，属于性价比较高的一种修复方式。广大市民可根据自身需求，让“替补”牙及早“归位”。(记者 谢娜娜)