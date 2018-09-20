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“老人独自看病丢钱”续：1000元完璧归赵 老人笑了
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网—洛阳晚报 2018-11-07 09:32

　　陈盼铭(左一)将钱还给老人(右一)

　　“这1000元能找回来，多亏陈老师、医护人员，以及爱心网友的帮助。”昨日8时许，在洛阳新区人民医院会议室，市民郭治斌和姐姐带着老父亲前来致谢，并送上了锦旗和感谢信。

　　看到郭治斌和姐姐搀扶着老父亲进入会议室，陈盼铭一眼便认出了老人。他说：“我之前还以为老师傅是独自来的医院，钱丢了看不成病不说，心里也会很难受，于是下决心要找到老人。”

　　见到陈盼铭和医护人员，郭治斌忙将锦旗和感谢信送上。“那天看病时，老爷子执意要自己带钱看病，不想花我们的钱，所以他悄悄带了不少现金，我们从医院出来时老爷子就发现钱丢了。”郭治斌说，当时他和姐姐曾提醒父亲或许是忘带了，但到家后寻找才确定，父亲确实丢了1000元，“这笔钱对他来说不是小数目，尽管我们一再宽慰他，但他还是一直难受，不时悄悄抹眼泪”。

　　郭治斌说，因为这些钱没有做任何标记，他和姐姐也就未想着再找，没想到后来在微信朋友圈里看到了陈老师和洛阳新区人民医院的医护人员发布的寻人启事。“太意外，也太感动了，谢谢各位好心人的帮助。”郭治斌忍不住连连感慨。

　　在进一步核实信息后，陈盼铭将1000元归还给郭治斌的父亲，原本还是满脸愁容的老人终于笑了。（洛阳晚报首席记者 王博东 通讯员 胡灿国 文/图）
[ 责任编辑：崔利利（见习）]
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