今天洛阳阴天有小到中雨 气温3℃到10℃

今天阴天有小到中雨，西南部山区有雨夹雪或小到中雪，东北风转偏西风2级到3级，气温3℃到10℃

今日立冬，秋天在阴雨中向我们告别。

立冬是冬天的第一个节气。我国古代将立冬分为三候：一候水始冰；二候地始冻；三候雉入大水为蜃。大意是说立冬时节，水已能结成冰，土地冻结，野鸡一类的大鸟已不多见，而海边可以看到外壳与野鸡的线条及颜色相似的贝类。

冬，终也，万物收藏也。冬天草木凋零，蛰虫伏藏，农作物已收割晾晒完毕收藏入库，人们开始酿酒、腌菜，准备过冬。立冬不仅是寒风乍起的时节，也是从前丰收祭祀与丰年宴会隆重举行的时间。在北方，立冬之日人们爱吃饺子，饺子源于“交子之时”，立冬是秋冬季节之交，故“交子之时”的饺子不能不吃。在南方，立冬时节人们爱吃鸡鸭鱼肉，“羊肉炉”“姜母鸭”等冬令美食餐厅高朋满座。

虽说立冬被看作冬天之始，但从气象学上看，我国地域广阔，最北部的漠河及大兴安岭以北地区，9月就已进入冬季，而长江流域要等到小雪节气前后才真正入冬。

立冬节气，天气如何？市气象台预计，今天阴天有小到中雨，西南部山区有雨夹雪或小到中雪，东北风转偏西风2级到3级，气温3℃到10℃；明天小雨转多云，西南部山区雨夹雪或小雪停止转多云，偏南风2级到3级，气温3℃到16℃。今天降雨降温持续，小记提醒您注意添加衣物，道路湿滑，外出的朋友注意交通安全。（洛阳晚报记者 魏巍 实习生 张雨薇 通讯员 禹东晖）