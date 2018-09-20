3岁男童河滩不慎落水 陌生男子舍身救人

日前，樊先生一家人专程从郑州驱车来洛，向素不相识的市民卢彦飞谢恩。见到卢彦飞，樊先生和妻子紧紧握住他的手说：“感谢救命之恩！”若不是当初卢彦飞在黄河滩边及时出手，救下樊先生落水的3岁儿子，樊先生不敢想象他的家庭将面临怎样的变故。一个多月后，樊家人得知救命恩人的具体身份信息后，来洛当面致谢。

樊无敌一家人和卢彦飞(左二)合影

核心提示

日前，樊先生一家人专程从郑州驱车来洛，向素不相识的市民卢彦飞谢恩。见到卢彦飞，樊先生和妻子紧紧握住他的手说：“感谢救命之恩！”

若不是当初卢彦飞在黄河滩边及时出手，救下樊先生落水的3岁儿子，樊先生不敢想象他的家庭将面临怎样的变故。一个多月后，樊家人得知救命恩人的具体身份信息后，来洛当面致谢。

大人正在河边说话，3岁的孩子突然不见了

此事还得从一个多月前说起。樊先生名叫樊无敌，郑州人。樊无敌的爱人王新平老家在孟津。十一假期，夫妻俩带着3岁的儿子乐乐(化名)回孟津看望老人。10月2日下午，他们一家与王新平姐姐一家到白鹤镇汉光武帝陵玩儿。听说附近有黄河，他们便想到河边看一看。

樊无敌等人来到黄河边，看到河堤下方有块浅滩，不少人在浅滩上钓鱼嬉戏。王新平与姐姐见状，带着几个孩子下到河滩上玩儿。

由于河水浑浊，虽然河滩处水很浅，但看不到底。不少孩子在河滩上玩儿，王新平与姐姐也就放松警惕，允许几个孩子卷起裤腿在河滩玩耍。

不料，王新平正与姐姐说话时，突然听到有人喊“孩子落水了”。她扭头一看，儿子乐乐不见了。此时，呼喊的男子已经跳进河里，河水快淹到其脖子处，他将落水的孩子托举露出脸，这个孩子正是乐乐！王新平大惊失色，立即小跑过去，跟着跳下水。“我紧紧抱住孩子后吓蒙了，待在水里不敢动。”王新平说，在下水救人男子与岸上人员配合下，她与儿子才顺利上岸。

乐乐显然也受到惊吓，吐出几口水后哇哇哭起来。随后，王新平抱着乐乐找到爱人开车离开，留下姐姐在现场。

乐乐正是在这片水域出的意外(受访者供图)

看到男童落水，他顾不得脱衣服就下水救人

“我担心孩子再有啥危险，急着带他回家看看。”王新平说，她与丈夫一时忘记向好心人说声谢谢，好在她姐姐要下了对方的手机号。事后，樊无敌与对方联系得知，他叫卢彦飞，是我市住房公积金管理中心工作人员。

樊无敌说，若不是卢彦飞及时下水施救，后果不堪设想。

事发当日，卢彦飞也是与家人到黄河边玩儿。他发现乐乐落水后，外套和身上的挎包都没顾得上放下，本能地跳入水中救人，挎包里装有手机、钱包等物品。“没想到河滩上有那么深的坑，而且坑不是缓坡式慢慢变深，而是断崖式的。”卢彦飞说，他抓住孩子先把他的头托出来，以免其呛水。直到孩子被成功救出，他才从水里出来。

虽说当天天气不错，但毕竟到了秋天，卢彦飞冻得直打哆嗦。他父亲赶紧将自己里边穿的一件短袖脱下来让他穿上。他们没有久留，驾车返回市区。“没想到樊先生一家这么客气，还专程从郑州跑过来一趟。”卢彦飞不好意思地说。

河滩边看似水浅，最容易让人放松警惕

市神龙水上义务搜救队队长杨红山说，不少溺水事件发生在河边。有些人对周边环境不熟悉，看着河边的水很浅，其实是一种假象，水面以下险象环生，尤其是在河道，可能有采沙留下的深坑或是自然冲击形成的深坑，表面上根本看不出来，从而让人放松警惕，导致意外发生。

杨红山说，遇到有人落水，最科学的施救方式是“先器具后人工”，即先利用救生圈、树枝等漂浮物施救，若情况紧急，找不到东西施救，要先把衣服脱掉再下水救人，同时不要正面接近落水者，以免被对方抓住紧紧不放，从而置自己于危险的境地，应从后面缓慢靠近落水者，施救时救人者可双手托住对方腋下采取仰泳，以双腿夹水游动。“救人的原则是一定要在确保自身安全前提下施救，万不可鲁莽行事。”（洛阳晚报记者 魏巍 实习生 张雨薇 文/图）