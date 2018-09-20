洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

家中热费缴多少？咱们一起来算笔账
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网—洛阳晚报 2018-11-07 09:16

      截至目前，三家市政集中供热企业的采暖费收取工作已全面启动，若您家在热力公司的直管小区，今冬想用热，请在规定时间内完成缴费，以免延误开阀时间影响用热。

　　目前，我市采暖费的收取方式有两种，即按面积收费和分户计量收费，热费收取工作依然以预缴费形式进行。

　　您知道家中热费是如何算出的？如果不清楚，请跟着晚报来学学。

　　步骤一

　　明确为自家小区供热的是哪一家热力公司

　　这两天，晚报热线66778866接到不少市民的来电，该交采暖费了，不少人却不知道自家由哪家热力公司供热。这一问题其实很简单，跟着晚报来看看。

　　我市三家集中供热企业供热范围：

　　●洛阳热力有限公司：

　　主要包括涧西区、西工区、老城区、瀍河区的大部分区域及伊滨区

　　●洛阳北控水务集团有限公司新区热力分公司：

　　东至关林火车站一线，西至西环路(包括高新区部分区域)，北至洛河南岸，南至洛阳龙门站一线

　　●洛阳高新热力有限公司：

　　高新区大部分地区

　　步骤二

　　确定自家的供热方式

　　若您家采暖费是直接通过银行交给热力公司的，那么您家为热力公司的直管小区；若是交给小区物业公司，那么您家为非直管小区。分户计量用户一般为热力公司的直管用户，且家中安装有分户计量表。

　　按照规定，城市居民生活供热价格，按面积收费的标准为：0.18元/日/平方米，多层、小高层和高层建筑的居民生活采暖收费面积分别按建筑面积的90%、86%和82%计算。

　　城市居民生活供热分户计量采用两部制热价，即由基础热价、计量热价两部分组成，基础热价为0.054元/日/平方米，计量热价为0.142元/千瓦时。

　　举例

　　按面积收费

　　1 以一套房屋面积为100平方米、采用按面积收费方式的多层住宅为例

　　热费=100平方米×90%(多层房屋建筑系数)×0.18元/日/平方米×121天(今冬采暖天数)=1960.2元

　　2 以一套房屋面积为100平方米、采用按面积收费方式的小高层住宅为例

　　热费=100平方米×86%(高层房屋建筑系数)×0.18元/日/平方米×121天(今冬采暖天数)=1873.08元

　　分户计量

　　1 以采用分户计量、采暖季的用热量为5000千瓦时、建筑面积为100平方米的多层住宅举例

　　基本热费=100平方米×90%(多层房屋建筑系数)×0.054元/日/平方米×121天(今冬采暖天数)≈588.06元

　　计量热费=0.142元/千瓦时×5000千瓦时=710元

　　总热费=588.06元+710元=1298.06元

　　2 以采用分户计量、采暖季的用热量为5000千瓦时、建筑面积为100平方米的高层住宅举例

　　基本热费=100平方米×82%(多层房屋建筑系数)×0.054元/日·平方米×121天(今冬采暖天数)≈535.79元

　　计量热费=0.142元/千瓦时×5000千瓦时=710元

　　总热费=535.79元+710元=1245.79元

　　(注：分户计量用户实际用热量受多方面因素影响，以上热费计算仅供参考。)

　　温馨提醒

　　根据市发改委文件，我市自2017年至2018年采暖季开始取消基础热费，但以往欠缴基础热费的不用热住户，仍须按照原标准补缴。

　　也就是说，往年拖欠基础热费的住户，若今年想用热，须补齐往年欠的基础热费并全额缴纳今冬采暖费，才可正常用暖。（洛阳晚报记者 王若馨）
[ 责任编辑：崔利利（见习）]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·诺如病毒高发期来临！如何保护孩子们？
  • ·骨头汤不补钙，核桃不补脑！ 这些谣言坑了无数人
  • ·家有遗传代谢病患儿 来申请救助金 最高可获一万元
    		•
    他做木雕她配诗 俩人相伴乐融融
    他做木雕她配诗 俩人相伴乐融融
    他做木雕她配诗 俩人相伴乐融融
        携手五十载，迈进金婚，对每一对夫妇来说，都是值得好好纪念的。陈耀奇、李竹枝夫妇为了纪念金婚，共同制作...
  • ·您的旅行照片也能美美的
  • ·“抛”开儿女自驾游 花甲老人耍得美
  • ·遛弯儿 “聊天” 92岁老人和她的小母鸡
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 秋色斑斓 多彩河洛
  • 洛阳市热力公司直管小区明日24时缴费截止
  • 家中热费缴多少？咱们一起来算笔账
  • 2018记者节特别报道：把我的故事讲给您听
  • 中信重工：打造智能化工厂 提升核心...
  • 洛阳动漫博物馆
  • 李亚在全市生态环境保护大会上强调：...
  • 今天洛阳阴天有小到中雨 气温3℃到10℃
  • 3岁男童河滩不慎落水 陌生男子舍身救人
  • 河南省委省政府环境保护督察组交办案...
    		•
    百姓呼声
    伏牛山东北虎园不支持使用旅游年票么？
    异地办理居民身份证换领、补领的所需材料
    精彩图片
    2018记者节特别报道：...
    中信重工：打造智能化...
    秋色斑斓 多彩河洛
    洛阳动漫博物馆
    精彩热帖

    瑜伽采风掠影

    雨之声合唱团周年庆

    蒿县白河千年银杏

    深秋国花园 依然惹人醉
    /公益助学 爱在洛城——2018阳光助学慈善义
    /公益助学 爱在洛城——2018阳光助学慈善义
    /胸 中 块 垒 今 始 消 ——青海湖二
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南君友律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605