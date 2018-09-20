家中热费缴多少？咱们一起来算笔账

截至目前，三家市政集中供热企业的采暖费收取工作已全面启动，若您家在热力公司的直管小区，今冬想用热，请在规定时间内完成缴费，以免延误开阀时间影响用热。

截至目前，三家市政集中供热企业的采暖费收取工作已全面启动，若您家在热力公司的直管小区，今冬想用热，请在规定时间内完成缴费，以免延误开阀时间影响用热。

目前，我市采暖费的收取方式有两种，即按面积收费和分户计量收费，热费收取工作依然以预缴费形式进行。

您知道家中热费是如何算出的？如果不清楚，请跟着晚报来学学。

步骤一

明确为自家小区供热的是哪一家热力公司

这两天，晚报热线66778866接到不少市民的来电，该交采暖费了，不少人却不知道自家由哪家热力公司供热。这一问题其实很简单，跟着晚报来看看。

我市三家集中供热企业供热范围：

●洛阳热力有限公司：

主要包括涧西区、西工区、老城区、瀍河区的大部分区域及伊滨区

●洛阳北控水务集团有限公司新区热力分公司：

东至关林火车站一线，西至西环路(包括高新区部分区域)，北至洛河南岸，南至洛阳龙门站一线

●洛阳高新热力有限公司：

高新区大部分地区

步骤二

确定自家的供热方式

若您家采暖费是直接通过银行交给热力公司的，那么您家为热力公司的直管小区；若是交给小区物业公司，那么您家为非直管小区。分户计量用户一般为热力公司的直管用户，且家中安装有分户计量表。

按照规定，城市居民生活供热价格，按面积收费的标准为：0.18元/日/平方米，多层、小高层和高层建筑的居民生活采暖收费面积分别按建筑面积的90%、86%和82%计算。

城市居民生活供热分户计量采用两部制热价，即由基础热价、计量热价两部分组成，基础热价为0.054元/日/平方米，计量热价为0.142元/千瓦时。

举例

按面积收费

1 以一套房屋面积为100平方米、采用按面积收费方式的多层住宅为例

热费=100平方米×90%(多层房屋建筑系数)×0.18元/日/平方米×121天(今冬采暖天数)=1960.2元

2 以一套房屋面积为100平方米、采用按面积收费方式的小高层住宅为例

热费=100平方米×86%(高层房屋建筑系数)×0.18元/日/平方米×121天(今冬采暖天数)=1873.08元

分户计量

1 以采用分户计量、采暖季的用热量为5000千瓦时、建筑面积为100平方米的多层住宅举例

基本热费=100平方米×90%(多层房屋建筑系数)×0.054元/日/平方米×121天(今冬采暖天数)≈588.06元

计量热费=0.142元/千瓦时×5000千瓦时=710元

总热费=588.06元+710元=1298.06元

2 以采用分户计量、采暖季的用热量为5000千瓦时、建筑面积为100平方米的高层住宅举例

基本热费=100平方米×82%(多层房屋建筑系数)×0.054元/日·平方米×121天(今冬采暖天数)≈535.79元

计量热费=0.142元/千瓦时×5000千瓦时=710元

总热费=535.79元+710元=1245.79元

(注：分户计量用户实际用热量受多方面因素影响，以上热费计算仅供参考。)

温馨提醒

根据市发改委文件，我市自2017年至2018年采暖季开始取消基础热费，但以往欠缴基础热费的不用热住户，仍须按照原标准补缴。

也就是说，往年拖欠基础热费的住户，若今年想用热，须补齐往年欠的基础热费并全额缴纳今冬采暖费，才可正常用暖。（洛阳晚报记者 王若馨）