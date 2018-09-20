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洛阳市热力公司直管小区明日24时缴费截止
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网—洛阳晚报 2018-11-07 09:16

　　昨日，记者从洛阳热力有限公司(以下简称市热力公司)了解到，市热力公司直管小区的热费收取工作将于明日24时截止，对已经缴费的用户，热力公司将从后天起陆续开阀。

　　开阀是居民用热的关键环节，阀门打开，意味着居民的户内供热设施已具备与小区热力设备连通的能力，待采暖季开始，随着主管网升温、小区换热站运作，居民家中的暖气片就能渐渐热起来了。

　　“我们的缴费通道将从明天关闭至15日供热开始。”该公司相关负责人说，对于未在规定时间内缴费的用户，他们将视为不用热，将其用热阀门关闭；对于已缴费的用户，他们已制订了开阀时间表，将按计划分批对直管小区用户开阀。“15日供热开始后，我们将再次开通缴费通道，晚缴费的用户将于18日后陆续开阀。”

　　晚报“问暖热线”提醒您，若您来不及去银行缴费，可使用网络方式缴费，具体方法为：

　　1.打开支付宝，点击“生活缴费”；

　　2.选择“暖气费”；

　　3.选择“洛阳热力有限公司”；

　　4.输入用户编号，点击确认“我已阅读并同意支付宝自助缴费协议”，点击“下一步”即可完成缴费。

　　缴费成功后，您可在“缴费记录”中查询缴费信息。该负责人说，用户不管通过何种方式缴费，都需要提供用户编号，用户若不清楚或忘记了自家的编号，可拨打市热力公司电话63005678或者通过市热力公司的微信公众号(lyrlyxgs)查询。

　　除直管小区外，我市很多非直管小区也将进入打压试水及开阀集中期，热力公司技术人员提醒非直管小区的业主，及时关注小区贴出的通知，确保打压试水和开阀时家中有人，以便及时发现、处理漏水问题，避免不必要的经济损失。

　　市热力公司电话：63005678

　　11月9日起开阀的部分小区

　　●黄河人家

　　●名优雅筑

　　●建业壹号城邦

　　●中泰世纪花园五期

　　●苹果园小区

　　●洛轴天七生活区

　　●洛轴天八生活区

　　●世纪华阳江山汇

　　●绿洲花园

　　●中电阳光新城浅水湾

　　●中电阳光新城清水湾东区

　　●中电阳光新城清水湾西区

　　●中电阳光新城碧水湾

　　●中电阳光新城丽水湾

　　●住总鼎城小区

　　●天宝华庭

　　●香榭里黎明

　　●锦华之星

　　●亚秀丽都小区

　　●中建二局洛阳机械公司家属院

　　●中鑫家苑

　　●中侨铭秀

　　●亚威新时代大厦

　　●香榭里定鼎广场

　　●地久艳阳天

　　●洛轴十三号院

　　●洛轴十四号院

　　●洛轴十五号院

　　●洛轴十七号街坊

　　●洛轴瑞祥嘉苑

　　●洛轴瑞安嘉苑

　　●洛轴瑞泰嘉苑

　　●今日家园

　　●金港公司家属院

　　●洛铜034街坊

　　●广发大厦

　　●中原电影院家属楼

　　●市政首座

　　●一拖八号街坊

　　●一拖厂12号家属院

　　●祥和小区

　　●河柴祥云小区

　　●南华裕景城龙西小区

　　●遇驾花园

　　●瑞都公寓

　　●建业住总定鼎府一期第二批(115号楼-119号洋楼)

　　●洛硅生活区

　　●青岛路小学-家属院

　　●洛铜铜城小区

　　●洛铜铜兴小区

　　●河洛世家 (洛阳晚报记者 王若馨)
[ 责任编辑：崔利利（见习）]
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