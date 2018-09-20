洛阳市热力公司直管小区明日24时缴费截止

昨日，记者从洛阳热力有限公司(以下简称市热力公司)了解到，市热力公司直管小区的热费收取工作将于明日24时截止，对已经缴费的用户，热力公司将从后天起陆续开阀。

昨日，记者从洛阳热力有限公司(以下简称市热力公司)了解到，市热力公司直管小区的热费收取工作将于明日24时截止，对已经缴费的用户，热力公司将从后天起陆续开阀。

开阀是居民用热的关键环节，阀门打开，意味着居民的户内供热设施已具备与小区热力设备连通的能力，待采暖季开始，随着主管网升温、小区换热站运作，居民家中的暖气片就能渐渐热起来了。

“我们的缴费通道将从明天关闭至15日供热开始。”该公司相关负责人说，对于未在规定时间内缴费的用户，他们将视为不用热，将其用热阀门关闭；对于已缴费的用户，他们已制订了开阀时间表，将按计划分批对直管小区用户开阀。“15日供热开始后，我们将再次开通缴费通道，晚缴费的用户将于18日后陆续开阀。”

晚报“问暖热线”提醒您，若您来不及去银行缴费，可使用网络方式缴费，具体方法为：

1.打开支付宝，点击“生活缴费”；

2.选择“暖气费”；

3.选择“洛阳热力有限公司”；

4.输入用户编号，点击确认“我已阅读并同意支付宝自助缴费协议”，点击“下一步”即可完成缴费。

缴费成功后，您可在“缴费记录”中查询缴费信息。该负责人说，用户不管通过何种方式缴费，都需要提供用户编号，用户若不清楚或忘记了自家的编号，可拨打市热力公司电话63005678或者通过市热力公司的微信公众号(lyrlyxgs)查询。

除直管小区外，我市很多非直管小区也将进入打压试水及开阀集中期，热力公司技术人员提醒非直管小区的业主，及时关注小区贴出的通知，确保打压试水和开阀时家中有人，以便及时发现、处理漏水问题，避免不必要的经济损失。

市热力公司电话：63005678

11月9日起开阀的部分小区

●黄河人家

●名优雅筑

●建业壹号城邦

●中泰世纪花园五期

●苹果园小区

●洛轴天七生活区

●洛轴天八生活区

●世纪华阳江山汇

●绿洲花园

●中电阳光新城浅水湾

●中电阳光新城清水湾东区

●中电阳光新城清水湾西区

●中电阳光新城碧水湾

●中电阳光新城丽水湾

●住总鼎城小区

●天宝华庭

●香榭里黎明

●锦华之星

●亚秀丽都小区

●中建二局洛阳机械公司家属院

●中鑫家苑

●中侨铭秀

●亚威新时代大厦

●香榭里定鼎广场

●地久艳阳天

●洛轴十三号院

●洛轴十四号院

●洛轴十五号院

●洛轴十七号街坊

●洛轴瑞祥嘉苑

●洛轴瑞安嘉苑

●洛轴瑞泰嘉苑

●今日家园

●金港公司家属院

●洛铜034街坊

●广发大厦

●中原电影院家属楼

●市政首座

●一拖八号街坊

●一拖厂12号家属院

●祥和小区

●河柴祥云小区

●南华裕景城龙西小区

●遇驾花园

●瑞都公寓

●建业住总定鼎府一期第二批(115号楼-119号洋楼)

●洛硅生活区

●青岛路小学-家属院

●洛铜铜城小区

●洛铜铜兴小区

●河洛世家 (洛阳晚报记者 王若馨)