省委省政府第七环境保护督察组交办案件公告

2018年11月6日，省委省政府第七环境保护督察组向洛阳市人民政府交办案件89件。 2018年11月6日，省委省政府第七环境保护督察组向洛阳市人民政府交办案件89件。其中瀍河区5件、高新区1件、吉利区1件、涧西区11件、西工区2件、洛龙区12件、伊滨区7件、老城区3件、新安县8件、汝阳县4件、宜阳县1件、孟津县9件、嵩县3件、偃师市13件、伊川县6件、栾川县2件、市城管局1件。自10月23日进驻以来累计交办案件725件，办结245件。其中偃师市101件，办结27件；伊川县47件，办结11件；嵩县32件，办结7件；涧西区52件，办结22件；高新区35件，办结28件；西工区49件，办结23件；洛龙区115件，办结32件；老城区32件，办结7件；瀍河区20件，办结6件；吉利区6件，办结1件；伊滨区55件，办结25件；龙门园区1件，办结1件；孟津县59件，办结7件；新安县47件，办结25件；汝阳县13件，办结4件；洛宁县18件，办结8件；宜阳县14件，办结5件；栾川县13件，办结1件；市城管局5件，办结2件；市住建委4件，办结1件；市水务局2件，办结1件；市交通运输局2件，办结0件；市农业局1件，办结1件；市公安局1件，办结0件；市环保局1件，办结0件。已办结245件在《洛阳日报》《洛阳晚报》和市人民政府门户网站进行公示。 省委省政府环保督察 洛阳市协调保障工作领导小组 2018年11月6日