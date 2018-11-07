11月8日，是第19个中国记者节。在记者节来临之际，我们想以讲故事的方式，为您呈现发生在2018年的一些热点新闻事件背后的故事。

11月8日，是第19个中国记者节。在记者节来临之际，我们想以讲故事的方式，为您呈现发生在2018年的一些热点新闻事件背后的故事。

这些故事，来自《洛阳晚报》记者的亲身经历；这些故事，和2018年洛阳的城市发展变迁紧密相连；这些故事，无不蕴含着《洛阳晚报》“主流 责任 贴心 实用”的办报理念……那一篇篇让您读罢或唏嘘感慨、或暖心感动的稿子是怎么采写出来的？那一张张或动感写实、或画面优美的图片背后，摄影记者付出了哪些努力？那一段段精彩的视频背后，又有哪些鲜为人知的故事？来吧，让我把故事讲给您听。

李砺瑾采访李俊贤院士(资料图片)

大爱

讲述人李砺瑾：晚报时政采访部记者

采访故事：中国工程院资深院士李俊贤偕夫人捐出300万元积蓄

院士一言一行 让我受益终身

今年，是我当记者的第11年。回望这些年走过的路，对李俊贤院士的采访，会让我回味一生，更会让我受益终身。

今年6月9日，我在晚报上发表了一篇《李俊贤院士偕夫人捐出300万元积蓄成立博士创新基金、困难帮扶基金》的消息。消息见报后，李院士的善举引起了极大反响，吸引了中央媒体的关注。

6月14日，央视要对李院士进行采访，当日我也一同前往。

那天，身材瘦削的李院士穿了件一尘不染的白衬衣，一头白发梳得很整齐。在李院士家，他家庭陈设之简朴，让我印象深刻——他家摆放的都是很旧的家具，卧室里摆着已很少见到的老式铁架子床，这是30多年前他从青海带到洛阳的。

中午快1点，李院士准备去单位，他手里提着一个洗得发白的旧布袋子。路上，我录下了他头顶烈日去上班的情景。

“不管做什么事，都要从国家的需求出发，这是第一位的。”在办公室接受采访时，他的声音并不大，但话语铿锵有力，对国家的爱溢于言表。

可以说，这次采访，所见、所闻、所感直击我的心灵，我要做的，就是通过稿子，为读者还原一个真实的院士形象。

当晚，洛阳晚报新闻部的寇文玉老师编辑我这篇稿子。我坐在寇老师身后，和她一起逐字逐句对稿子进行修改、打磨。

寇老师是晚报的元老，晚报创刊之时她就在晚报工作，可以说见过各种各样的新闻人物。“李院士身上的这些品质十分可贵，在一部分人身上已经看不到了，甚至会有人不理解李院士。”寇老师说。

当晚报把我拍摄的视频放到网上后，没想到在今日头条和抖音上火了，400多万的阅读量、百万网友的点赞、数万条留言……李院士不仅感动了我，也感动了成千上万的网友，他的形象越发高大起来……

在2018年洛阳市新闻战线“好记者讲好故事”演讲比赛中，我的演讲题目是《干惊天动地事做隐姓埋名人》，故事的主人公是李院士，我始终相信，李院士的故事一定能够感动更多人。最终，我获得一等奖，代表我市参加了全省的演讲比赛。

从市里讲到省里，每次演练、每次比赛，我不知道流了多少眼泪。

因为演讲，我和李院士再次见面。这次，我想找寻一个答案——李院士捐出一生大部分积蓄的原点是什么。在他家里，他向我讲起了他的少年时代。他说，他自幼丧父，靠着众人的接济才有学上，因此他始终都很重视人才的培养。

采访时，我打开手机，让李院士看了我为他拍摄的那段视频，还为他念了网友们的留言，老人听得很认真，念着念着我不禁流下眼泪。

这么多年，我采访过的人很多，但自从看到这个瘦削的老人提着旧布袋子步行上班的身影，他的一言一行就总是出现在我的脑海里，也许一辈子都不会忘记……