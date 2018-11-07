洛阳动漫博物馆是国内第一家以计算机动漫为主题的博物馆，位于河南科技大学西苑校区北院10号楼的第4层，面向公众免费开放。
西游记动漫人物
皮影
国外动漫人物
洛阳动漫博物馆是国内第一家以计算机动漫为主题的博物馆，位于河南科技大学西苑校区北院10号楼的第4层，面向公众免费开放。博物馆共设8个主题展厅、2个动画工作室、1个立体电影体验厅、1个数字音频工作室和1个后期特效工作室。
8个主题展厅分别为世界动漫史展厅、世界游戏史展厅、动漫世博会展厅、美国动漫馆、日本动漫馆、韩国动漫馆、中国动漫史展厅、动漫与城市营销主题展厅，收藏有52个国家的动漫邮票、25个主流动漫国家和地区的动漫文献史料及众多动漫大师的手稿等，动漫迷们可在此一饱眼福。
互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 河南君友律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605