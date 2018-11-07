洛阳动漫博物馆是国内第一家以计算机动漫为主题的博物馆，位于河南科技大学西苑校区北院10号楼的第4层，面向公众免费开放。

西游记动漫人物

皮影

国外动漫人物

洛阳动漫博物馆是国内第一家以计算机动漫为主题的博物馆，位于河南科技大学西苑校区北院10号楼的第4层，面向公众免费开放。博物馆共设8个主题展厅、2个动画工作室、1个立体电影体验厅、1个数字音频工作室和1个后期特效工作室。

8个主题展厅分别为世界动漫史展厅、世界游戏史展厅、动漫世博会展厅、美国动漫馆、日本动漫馆、韩国动漫馆、中国动漫史展厅、动漫与城市营销主题展厅，收藏有52个国家的动漫邮票、25个主流动漫国家和地区的动漫文献史料及众多动漫大师的手稿等，动漫迷们可在此一饱眼福。