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洛阳动漫博物馆

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国外动漫人物

　　洛阳动漫博物馆是国内第一家以计算机动漫为主题的博物馆，位于河南科技大学西苑校区北院10号楼的第4层，面向公众免费开放。博物馆共设8个主题展厅、2个动画工作室、1个立体电影体验厅、1个数字音频工作室和1个后期特效工作室。

　　8个主题展厅分别为世界动漫史展厅、世界游戏史展厅、动漫世博会展厅、美国动漫馆、日本动漫馆、韩国动漫馆、中国动漫史展厅、动漫与城市营销主题展厅，收藏有52个国家的动漫邮票、25个主流动漫国家和地区的动漫文献史料及众多动漫大师的手稿等，动漫迷们可在此一饱眼福。

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来源： 洛阳网-洛阳日报    2018-11-07 08:52 [ 责任编辑： 张燕 ] 返回洛阳网首页>>
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