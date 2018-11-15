说起慈宁宫，大家都在各种清宫剧中听过它的“大名”。 让人不禁好奇：真正的慈宁宫里究竟有什么？ 洛阳博物馆宫廷文物馆收藏了来自慈宁宫的珍贵文物 经过两年的闭馆提升改造终于重见天日了 从清朝顺治年间起 慈宁宫便成为了太皇太后和皇太后居住的正宫 小编这就带你去看看 “太后”平时都用啥 （故宫地图，慈宁宫位于图中蓝色标记位置） 洛阳博物馆所藏清代宫廷文物原属北京故宫慈宁宫大佛堂，1973年经周恩来总理批示，由故宫博物院调拨给洛阳博物馆，主要以宫廷佛教法物为主，兼有宫廷生活用具。 宫廷生活用具有家具、插屏、挂屏、书画、瓷器等，多为皇太后、皇后、嫔妃所用，制作考究。 【家具展区】 家具展区是展馆中最具特色的展区之一 您可以看到古人的家具是如何搭配摆放的 在这里，小编第一次见到了传说中的“龙床”↓ 清朝的床三面都有围挡 看起来是不是跟我们家里的床很不一样 也没有席梦思床垫，小编想这龙床一定很咯吧。 龙床上方有一匾额，上书大圆宝镜↓ 许多人都把关注点放在了这张龙床上 可别小看了上面的匾额，这可是慈禧太后亲笔题写的。 去参观的的您可别忽视了呦～ 正经八百的红木家具，古人的“沙发”、“茶几” 做工十分精细，小编不仅感慨果然是“老佛爷”用的 这比家具市场卖的精巧太多了！ 看完“沙发”，小编突然在众家具中找到了一个独特的存在 虽然小编找了半天也没找到这个家具的官方名字叫什么 但是，据小编观察，这制式竟然是个“麻将桌” 小编猜测，这个抽屉可以用来放筹码和杂物 而这个小圆台，正好可以放个茶杯啊！ 不过看看现在的会自己洗牌摆牌的自动麻将桌 我们打牌的待遇比太后还好。 小编在这里还看到了类似“电视柜”的东西↓ 清宫可没有电视，那就放上个“插屏”观赏一下吧！ 那么问题来了，什么是插屏呢？ 小编带您去插屏展区看一看 [3] 下一页 尾页 [1] [2]