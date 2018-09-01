洛阳晚报记者专访中国科学院资深院士陈俊武

还记得洛阳晚报之前报道过的91岁高龄还每天去单位上班、我市中国科学院资深院士陈俊武吗？近日，他获评感动石化人物，并被中央人民广播电台、《中国青年报》等全国主流媒体集中采访。

编者按

91岁的中国科学院资深院士陈俊武，是我国著名的炼油工程技术专家、催化裂化工程技术奠基人、煤化工技术专家。他的科技报国、自主创新、严谨治学、乐于奉献的精神，打动与激励着一代代的科技工作者，也因此于近期受到全国媒体的广泛关注。

从今日起，洛阳晚报开设专版，带您走近这位中科院院士。洛阳晚报记者第三次专访中国科学院资深院士陈俊武，当谈及知识分子的使命时，这位91岁的资深院士深情地说——“有国才有家，知识分子要站稳立场”

工作中的陈俊武院士

还记得洛阳晚报之前报道过的91岁高龄还每天去单位上班、我市中国科学院资深院士陈俊武吗？近日，他获评感动石化人物，并被中央人民广播电台、《中国青年报》等全国主流媒体集中采访。

昨日，在位于涧西区的中石化洛阳工程有限公司里，《洛阳晚报》记者第三次来到陈院士的办公室，对这位不忘初心、科技报国的院士进行了专访。

办公室里堆成小山的资料

谈入党经历：

受家庭影响，愿为共产主义奋斗终身

作为一位有62年党龄的老党员，陈俊武回忆自己的入党经历，仍记忆犹新。

他说，自己的几个姐姐，还有伯父家里他的两个堂哥，很早就加入了共产党。当时哥哥、姐姐们虽然表面上都有自己的工作，但实际上在从事党的活动，经常往返于根据地与居住的北京之间。

1965年陈俊武（后排右二）与同事在抚顺石油二厂催化裂化装置前合影 （资料图片）

20世纪40年代，陈俊武正在北京大学读书，为了保护家里人，他表面上装作不关心政治，暗中向同学们传播进步思想。

中华人民共和国成立后，他来到东北抚顺一家炼油厂工作，一进工厂就搞起了创新。接连攻克技术难题的他，在32岁那年就成为全国劳模。

事业上崭露头角，他在思想上也没有放松进步。1956年，陈俊武加入了共产党。

“我的几个姐姐都是共产党员，我一直觉得共产党的事业是伟大的事业，我也愿意为了这个事业而奋斗终身，当初的入党志愿书就是这样写的。”陈俊武说。

不仅如此，陈俊武认为，建设社会主义不能光喊口号，要靠自己的本事，发挥自己的专长。只有坚持共产党的领导，才能建立社会主义国家。“我那么多亲友都是共产党员，这点儿我很容易理解。”他说。

2006年，陈俊武院士在为催化裂化高级研修班学生进行作业辅导 （资料图片）

谈知识分子：

有国才有家，知识分子要站稳立场

今年6月1日，本报曾以《奉献大于索取，人生就灿烂奉献小于索取，人生就平淡》为题报道了陈俊武的故事，其中谈到他作为一名知识分子的不懈创新和家国情怀。

昨日，这位已经91岁高龄的院士，谈到的第一个问题就是关于知识分子的问题，他始终把自己的命运和国家联系在一起，体现了老一辈知识分子的家国情怀。

陈俊武说，知识分子应该为了国家的发展前途，仔细地考虑站到哪一边比较合适。“有国才有家，知识分子必须站稳立场，要站在工人阶级这边”。

1982年陈俊武（前排右二）与同事在兰州50万吨同轴催化裂化装置前合影 （资料图片）

“过去我们国家经历了一段艰苦岁月，不保卫自己的国家，根本谈不上知识分子自己的家，这一点儿是我感触最深的。”他说，自己一直在北京念书，后来又去了东北抚顺，他曾亲眼看到国土被日本侵犯，同胞被日本人残害。“如果国家被侵略，老百姓是很痛苦的，我们必须奋起保卫国家、抵抗侵略。”

书柜中有很多专业书籍

谈能源替代：

能源替代是大势所趋，需要开辟新途径

正因为亲历过那段屈辱的历史，陈俊武一直在为国家的富强孜孜追求着。

从1962年到1965年，他主持设计了被誉为中国炼油工业“五朵金花”之一的中国第一套年加工能力60万吨的流化催化裂化装置，使我国炼油工业技术水平有了飞跃式提高。在后来数十年的科研中，他为我国催化裂化工程技术的进步做出了开创性贡献。

如今，他的胸中装着全球的能源问题，并在能源替代的路上继续开拓创新。

陈俊武说，中国的煤不少，但煤不能解决能源的所有问题，社会越发展越进步，石油的重要性越来越大。现在中国年产油量约2亿吨，但年消费油量远远大于这个数。如今中国的汽车保有量已经突破一亿辆，位居世界第二。因此，能源替代是大势所趋，需要开辟一条新途径。

因此，陈俊武在耄耋之年又指导攻克了煤制烯烃的世界性难题，他潜心于石油替代能源战略研究，担负了国家新建煤制油、煤化工项目的技术把关任务。

今年，陈俊武和团队参加开发的“煤制油品/烯烃大型现代煤化工成套技术开发及应用”项目，在2017年度国家科学技术奖励大会上，获国家科技进步一等奖。

这位一直走在科技创新前沿路上的院士，还在2012年和陈香生合著《中国中长期碳减排战略性目标研究》，后来接连发表了《中国低碳经济前景刍议》等多篇论文，探索我国的碳减排之路。

2016年3月，陈俊武为获“2016年郑州大学陈俊武研究生奖励基金”的学生颁奖 （资料图片）

谈人才培养：

从理论、实践到消化吸收，创新人才培养模式

1990年，陈俊武已年过花甲，但仍然精力充沛，他说：“今后我主要干这些事：著书立说、育人。”

在中国石化集团公司的支持下，他先后举办过三期中国石化催化裂化高级研修班，每期三年。

陈俊武说，这个高级研修班的目的就是培养高层次人才。因此，在开班的第一年他先自己主讲，第二年让学员们写作业，学员们通过在工厂调研，必要时还要增加化验项目，逐项落实。这本作业有100多页，需要学生们用一年时间来做。写完后大家交流，由陈俊武批改。

“我安排工作、审查作业，还要组织交流，虽然历时长，但能培养出真正的人才。”陈俊武说，过去单位的培训大多是短期的，往往解决不了根本问题，但通过这种人才培养模式，通过在研修班三年的培养，学生们有理论有实践，还对知识进行了消化吸收。研修班里的很多人，后来都成了业内的领军人才，作为老师，他很高兴。

中石化鉴于陈俊武院士办高级研修班的成功经验，2016年又恢复了办高级研修班的方式，不仅办了催化裂化班，还拓展到了加氢、重整、常减压蒸馏研修班。陈俊武院士虽不能亲自去外地长时间授课,却仍然指导课程设置、关注教学效果。这两年,中石化干部管理学院每年都组织不同专业的几十名学员到洛阳聆听陈俊武院士的课。

陈俊武院士接受本报和《洛阳日报》记者采访

谈院士精神：

要培养人才，还要总结出很多有益的东西

作为一名中科院资深院士，陈俊武对“院士精神”的理解，就是确实能胜任这个工作，而且自己的理论水平能够充分解决所从事的产业的基础问题，还要培养出一批人才，总结出很多有益的东西。

以高级研修班为例，陈俊武说，他把在研修班的讲义整理成书，1995年出版了第一版，2005年出版了第二版，2015年出版了第三版。由他主编的这本《催化裂化工艺与工程》成为国内首部催化裂化专著，也是世界上一部集大成式的学术著作。

“这本书既可以当教材，又可以当参考书，10年改一版，30年磨刀磨出来的功夫，解决了很多问题。”陈俊武说，后来石化系统又按照这种模式，出了不少书。

当谈到创新过程中遇到的困难，陈俊武说，技术研发时遇到的困难有的是技术性的攻关，这好像是个大山要爬过去，那就要提高自己的水平。

最后，陈俊武寄语年轻人，他希望年轻人学习时能够持之以恒下苦功。年轻人在学习过程中要多思考，多问几个为什么，多参加研讨会，这样才能一步步提高。（洛阳晚报记者 李砺瑾 通讯员 刘倩/文 记者 杜卿/图）