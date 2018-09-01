洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳今天天气晴好　您不妨和家人出门登高望远吧
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳天气  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2018-09-08 09:12

　　昨天依然是云淡风轻的一天，持续的好天气，令人神清气爽。

　　天气好，视线就好，记者站在报社大厦上远眺，往南能看到龙门山，往北能看到邙山。

　　蒹葭苍苍，白露为霜。今天，我们迎来秋天第三个节气白露。此时，玉米等农作物即将成熟，秋老虎即将离去，我国大部分地区秋高气爽，鸿雁与燕子等候鸟南飞避寒。

　　“过了白露节，夜寒日里热。”白露是全年昼夜温差最大的节气，夏季风逐渐被冬季风所替代，气温下降速度逐渐加快，清晨可以在草木上看见凝结的露珠。到了白露，您就不要赤膊了，晚上睡觉时记得盖上薄被或毛毯，尤其注意双足与腹部的保暖。

　　白露时节，旧时江浙一带的习俗是白露一到，家家酿酒，用以待客。白露酒用糯米、高粱等酿造而成，略带甜味，故称“白露米酒”。我国一些地方还有饮白露茶的习俗，经过夏季的酷热，白露前后是茶叶生长的好时期，秋茶比春茶更耐泡，茶味甘醇，尤受老茶客的喜爱。

　　秋风在降温的同时，把空气中的水分也吹干了，这种干燥的气候特点在中医上被称为“秋燥”。这时，很多人会出现口干、眼干、皮肤干等症状。预防“秋燥”可涂抹润唇膏、润肤膏，多喝水，可以喝点蜂蜜水，还可多吃一些凉润多汁的水果，如柚子、梨、石榴、葡萄、柑橘等。

　　天气干燥，易患感冒；过敏性鼻炎、支气管炎、哮喘等疾病也易诱发和加重，此时节应注意不要贪凉、积极锻炼。

　　今天周六，市气象台预报，今天全区晴天间多云，东北风2级到3级，气温16℃到30℃。明天全区晴天到多云，偏北风4级，气温16℃到29℃。今天天气晴好，您不妨和家人出去郊游、登高望远吧。（洛阳晚报记者 魏巍 通讯员 禹东晖）
[ 责任编辑：马佳佳]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·牙疼才去看牙？看牙科最良心科普！！
  • ·想要顺产应注意哪些不利因素呢？
  • ·痛风能吃海鲜吗？尿酸高就是痛风吗？
    		•
    别让你的狗找不到回家的路
    别让你的狗找不到回家的路
    别让你的狗找不到回家的路
        周三那天又下雨了，张迁觉得情况不妙：每逢下雨天，洛阳必有人丢狗！他是洛阳小动物保护协会流浪动物救助基...
  • ·老年轮滑队，上演速度与激情
  • ·秋游老君山 不妨这样玩
  • ·河南周边四省份 老人旅游优惠多
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 王某强涉黑犯罪集团部分犯罪嫌疑人公...
  • 王琰君调研督导“十一”前拟完工城建...
  • 伊河湿地美如画
  • 洛阳市特级名师卢伟琴：让孩子们一入...
  • 李亚在全市脱贫攻坚领导小组第六次会...
  • 新安县孙洼村：黄金叶添彩脱贫路
  • 洛阳市政府召开党组（扩大）会议研究...
  • 壮心不已报国情——记中国科学院资深...
  • 驻豫全国人大代表专题调研组来洛
  • 嵩县一家五名“教书郎” 坚守山村小学岗
    		•
    百姓呼声
    郑州牌照的车辆在洛阳能办理过户手续吗
    九都路东延长线何时开通公交？官方回复
    精彩图片
    电影《寻龙诀》里让人...
    82岁老人街头苦寻“救...
    洛阳78岁老太带瘫痪老...
    大唐洛阳热电公司：煤...
    精彩热帖

    隋唐荷花旗袍人像摄影

    迁徙的黑尾塍鹬

    秋之韵

    参观中国科学技术馆
    /公益助学 爱在洛城——2018阳光助学慈善义
    /公益助学 爱在洛城——2018阳光助学慈善义
    /胸 中 块 垒 今 始 消 ——青海湖二
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南君友律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605