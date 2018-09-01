洛阳今天天气晴好　您不妨和家人出门登高望远吧

市气象台预报，今天全区晴天间多云，东北风2级到3级，气温16℃到30℃。明天全区晴天到多云，偏北风4级，气温16℃到29℃。

昨天依然是云淡风轻的一天，持续的好天气，令人神清气爽。

天气好，视线就好，记者站在报社大厦上远眺，往南能看到龙门山，往北能看到邙山。

蒹葭苍苍，白露为霜。今天，我们迎来秋天第三个节气白露。此时，玉米等农作物即将成熟，秋老虎即将离去，我国大部分地区秋高气爽，鸿雁与燕子等候鸟南飞避寒。

“过了白露节，夜寒日里热。”白露是全年昼夜温差最大的节气，夏季风逐渐被冬季风所替代，气温下降速度逐渐加快，清晨可以在草木上看见凝结的露珠。到了白露，您就不要赤膊了，晚上睡觉时记得盖上薄被或毛毯，尤其注意双足与腹部的保暖。

白露时节，旧时江浙一带的习俗是白露一到，家家酿酒，用以待客。白露酒用糯米、高粱等酿造而成，略带甜味，故称“白露米酒”。我国一些地方还有饮白露茶的习俗，经过夏季的酷热，白露前后是茶叶生长的好时期，秋茶比春茶更耐泡，茶味甘醇，尤受老茶客的喜爱。

秋风在降温的同时，把空气中的水分也吹干了，这种干燥的气候特点在中医上被称为“秋燥”。这时，很多人会出现口干、眼干、皮肤干等症状。预防“秋燥”可涂抹润唇膏、润肤膏，多喝水，可以喝点蜂蜜水，还可多吃一些凉润多汁的水果，如柚子、梨、石榴、葡萄、柑橘等。

天气干燥，易患感冒；过敏性鼻炎、支气管炎、哮喘等疾病也易诱发和加重，此时节应注意不要贪凉、积极锻炼。

今天周六，市气象台预报，今天全区晴天间多云，东北风2级到3级，气温16℃到30℃。明天全区晴天到多云，偏北风4级，气温16℃到29℃。今天天气晴好，您不妨和家人出去郊游、登高望远吧。（洛阳晚报记者 魏巍 通讯员 禹东晖）