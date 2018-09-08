马上就要到教师节了，嵩县饭坡镇深山区一小学，有一家2代5名教师在此坚守，默默守护着山村孩子的求学梦。

在漂亮的阅览室中，孩子们专心阅读

马上就要到教师节了，嵩县饭坡镇深山区一小学，有一家2代5名教师在此坚守，默默守护着山村孩子的求学梦。

昨日上午，在嵩县饭坡镇青山小学，110名小学生和6名教师在鲜艳的国旗下做课间操。

青山小学的6名教师中，有4名与杜家有关。2009年，在青山小学做教师29年的杜同升因病无法继续教学，眼看这个山村小学因缺少教师要停课，杜同升的儿子杜明伟着急了。

白会娟和弟弟白海伟（左二）及老公杜明伟（右二）、杜明伟的叔叔杜同新（右一）在一起研讨业务

杜明伟在镇上中学教书，那时候，不少山村教师工作几年后多会选择调回镇上工作，但杜明伟毅然说服了妻子白会娟，两个人双双回到青山小学接过父亲的教鞭，这一教就是近10年。

青山小学远离镇区，交通不便，近10年间，杜明伟和爱人看着年轻的教师来了又走。为了补充师资力量，杜明伟在镇上小学任教的叔叔杜同新也申请调到青山小学，白会娟又说服全县招教考试总分第一名的弟弟白海伟来到青山小学任教，2代5人，就这样坚守在青山小学，守护着山村孩子的求学梦。

杜明伟在给学生们讲故事

近几年，通过社会各界的帮助，青山小学的教学条件明显改善，还增设阅览室，白会娟成为图书管理员，夫妻俩坚持带着学生阅读，写读书日记，很多学生养成了良好的阅读习惯。

多年的坚守得到了回报，在杜明伟夫妇送走的200多名毕业生中，最早的一届学生有的即将大学毕业，这几年，村里考上本科的学生增多。

白会娟和孩子们做游戏

杜明伟心里有说不出的高兴：“小学是人生的奠基阶段，要让孩子们把基础知识学扎实，培养他们良好的阅读习惯，让他们树立正确的价值观。只要还有学生，我们就一直坚持下去。”（洛阳晚报记者 高山岳 通讯员 罗孝民 文/图）