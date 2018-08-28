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王某强涉黑犯罪集团部分犯罪嫌疑人公开指认犯罪现场

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2018-09-08 09:15

王某强涉黑犯罪集团部分犯罪嫌疑人公开指认犯罪现场 （警方供图）

　　近日，嵩县公安局组织公安民警押解王某强涉黑犯罪集团部分犯罪嫌疑人公开指认作案现场，进一步弘扬正气、震慑犯罪，提升广大人民群众对扫黑除恶专项斗争的知晓率和参与度。

　　2015年以来，以王某强为首的涉黑犯罪集团，以经营栾川县某种养殖合作社为幌子，长期从事高利贷放贷业务。在催收高利贷过程中，该涉黑犯罪集团成员采用殴打、电击等暴力手段，逼迫借款人或担保人偿还高利贷本金及利息，胁迫借款人或担保人低价以房抵债、以车抵债，获取非法经济利益。此外，该涉黑犯罪集团还在栾川县多地开设赌场，发放高利贷抽头盈利，非法敛财。

　　该涉黑犯罪集团平日里为非作歹、称霸一方。在警方确定的29名受害人中，一部分人因为担心被打击报复，不敢通过正当途径举报、控告，一度逃至外地甚至国外，一些家庭因此支离破碎。

　　该涉黑犯罪集团犯下的累累恶行，严重破坏了当地经济、社会生活秩序，造成了恶劣的社会影响。在部分犯罪嫌疑人公开指认犯罪现场当天，前来围观的群众无不拍手称快。

　　目前，嵩县警方已查明该涉黑犯罪集团涉及刑事案件42起、治安案件1起；抓获该涉黑犯罪集团成员20人，其中依法逮捕15人，依法冻结、扣押涉案资金147.6万元，涉案汽车2台，依法查扣借条、借据500余张，依法查封涉案房产2套。案件正在进一步审理。（洛阳晚报记者 刘嘉仪 通讯员 石渊博）
[ 责任编辑：马佳佳]
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