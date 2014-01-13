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致全市第四次全国经济普查单位清查调查对象的公开信

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-09-08 09:12

　　尊敬的被调查单位和调查户：

　　国务院决定2018年开展第四次全国经济普查。这次经济普查是党的十九大召开、中国特色社会主义进入新时代后的一次重大国情国力调查。搞好经济普查，对于研究制定国民经济和社会发展规划，履行政府宏观调控和公共服务职能，促进高质量发展，开拓新的就业渠道，提高人民生活水平都具有十分重要的意义。同时，经济普查也将为企业进一步了解本地区产业结构和经济布局，科学地制定生产经营策略，提供基础信息和咨询服务。

　　根据国家普查方案要求，2018年9月开始经济普查单位清查工作。单位清查是整个普查中关键中的关键，就是查单位、找单位，把整个社会所有的单位都找出来、查清楚。只有把单位找到了，找全了，为正式普查打下坚实的基础，才能真正保证经济普查的数据质量，确保经济普查的成功。这次单位清查的对象是全市所有的法人单位、产业活动单位和第二产业、第三产业的个体经营户。届时，我们的普查工作人员将佩戴普查员证上门进行调查登记，请贵单位负责人和个体经营户的业主大力配合，如实提供有关资料。

　　经济普查人人尽力，发展经济家家受益。积极配合普查工作，如实提供普查资料是每一个企事业单位和个体经营户应尽的义务和职责。按照《中华人民共和国统计法》及《全国经济普查条例》的规定，国家机关、社会团体、企业事业组织和个体经营户必须如实提供经济普查资料，不得虚报、瞒报、迟报、拒报，不得伪造、篡改，违者将依法追究责任。

　　同时请您相信，《中华人民共和国统计法》及其实施细则有具体规定，各级经济普查机构及普查员必须认真履行对经济普查中知悉的基层单位资料承担保密义务。国家普查方案亦明确，普查取得的单位和个人资料，不得作为对普查对象进行纳税征管或行政处罚的依据。

　　搞好经济普查工作需要全社会的共同努力。在此，对您的大力支持与积极配合表示衷心的感谢！

　　祝工作顺利、生意兴隆！

　　洛阳市第四次全国经济普查领导小组办公室

　　2018年9月4日
[ 责任编辑：马佳佳]
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