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洛阳：“公厕革命”从未停止 人性化程度越来越高

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-09-08 09:12

　　储物柜、第三卫生间、无线网络……在我市推进“五项治理”工作的过程中，公厕建设为广大游客和市民带来了极大便利。昨日，记者跟随市环卫部门负责人，近距离体验近年我市公厕的变化。

　　在靠近龙门石窟景区的81路公交车站前，一座仿古造型的公厕远远看上去别有风情，与景区融为一体。正对厕所大门，一扇木质的牡丹雕花屏风遮挡住了洗手台，也将厕所划分为两部分，左边为男厕，右边为女厕。厕所内没有任何异味，还有淡淡的熏香味道。

　　与普通公厕不同的是，这个公厕还有两个特别的房间——第三卫生间和残疾人卫生间。第三卫生间中的一组“亲子坐便器”，造型很萌，并配有成人洗手盆、儿童洗手盆、婴儿护理台、宝宝椅，可谓功能强大。残疾人卫生间特意加装了安全抓杆、报警铃，如厕时发生意外可随时向管理人员求助。

　　“从公厕就能看出洛阳的城市品位不凡。”来自邯郸的游客孙建斌说，这么高标准的公厕，他是第一次见到。记者了解到，该公厕于今年2月投入使用，建设之前市环卫处特意征询了游客和市民的意见，将其选址在景区外人流量最大的地方，方便大家如厕。

　　除了高标准新建公厕，我市近年还改建了不少老公厕，为市民增添方便。

　　在涧西区浅井西路，一座红白相间的公厕紧邻秦岭防洪渠，不时有市民进进出出。该公厕的面积不算太大，但设施十分齐全，内部同样整洁。

　　该公厕管理人员告诉记者，以前这里是一座单体无性别公厕，只有4个蹲位，根本满足不了附近居民的需要。今年4月，环卫部门对其进行了改造，如今男、女厕所共有16个蹲位，厕所内也增添了保洁人员随时打扫，得到了居民的好评。

　　市环卫处处长张珞介绍，近年，我市连续将公厕建设列入当年的重点民生实事工作方案——2016年，我市城市区新建公厕55座；2017年，新建公厕76座；2018年，计划新建公厕100座。可以说，我市的“厕所革命”从未停止，仍在继续。

　　密度加大、“颜值”提升之余，我市的公厕还越来越人性化。除了第三卫生间、残疾人卫生间、婴儿护理台，储物柜、空调、饮水机、无线网络、有线电视等人性化的配套设施也陆续在多个公厕出现。

　　“未来我市还将建设更多二类以上公厕，为市民营造干净、舒适的如厕环境。”张珞说。（洛阳日报记者 张宁）
[ 责任编辑：马佳佳]
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