洛阳市特级名师卢伟琴：让孩子们一入学就爱上了数学

在涧西区景华实验小学，有这样一位女教师，通过讲故事、唱歌谣、猜谜语等方法，使数学课妙趣横生，充满诗意。孩子们因她爱上了数学，家长们夸她“教得好”。她，就是我市特级名师卢伟琴。

在课堂上，卢伟琴和孩子们做游戏

在涧西区景华实验小学，有这样一位女教师，通过讲故事、唱歌谣、猜谜语等方法，使数学课妙趣横生，充满诗意。孩子们因她爱上了数学，家长们夸她“教得好”。她，就是我市特级名师卢伟琴。

趣味课堂

“同学们，昨天我们穿越了历史，了解了长度单位‘厘米’的产生，你能用小手比画出1厘米的长度吗？”

“老师，我的食指宽1厘米！”

“老师，田字格作业本的格子宽1厘米！”

…………

5日上午第二节课，景华实验小学二年级五班，卢伟琴正在听孩子们对厘米的认识。

一节课充满了孩子们的欢声笑语，下课时，卢伟琴却给他们留了一道较难的思考题：如何用一把断尺测量物体的长度，孩子们带着问题走出了教室。

卢伟琴认为，数学充满了想象、智慧、创造，数学课堂应智慧迸发，让孩子们感受到抽象的符号背后蕴含着的丰富多彩的世界。

为探索这个微妙的世界，登上三尺讲台23年来，卢伟琴不断向身边同事学，从培训中汲取营养，在反思中不断改进，厚积薄发，积淀了深厚的数学素养和丰富的课堂教学技巧，形成了“趣、实、新”的教学风格；为上好每一节课，她不断磨课，根据学生的特点，深挖教材，创编顺口溜、谜语等，让课堂流淌着数学之美。

讲到“大于号”“小于号”，她教孩子们“开口对着大数笑，屁股撅给小数瞧”；讲到“凑十法”，她又唱到：“1和9手拉手，2和8是一家，3和7好兄弟，4和6好朋友……”

这样的课堂，让孩子们一入学就爱上了数学。

从教以来，讲台就是她的舞台。卢伟琴执教的优质课多次获得省、市级奖项。她撰写的论文《关注教学细节》《一道思考题的收获》在国家级刊物发表。她扎根课堂，用勤奋和执著成了教育教学专家。

“对孩子，就是接纳、尊重和爱。多给孩子传递正能量，启迪他们的智慧。”卢伟琴举例，课堂上，老师们喜欢说：“你们听明白了吗？”她却改为：“我说明白了吗？”简单几个字的改变，拉近了和孩子们的情感距离。

“共情”教育

一次上课前，卢伟琴看到小轩趴在桌子上哭得很伤心。问他原因，小轩边哭边说，也说不清楚。

卢伟琴从偶尔听清的语句中了解到，下课时，一个高年级学生看见小轩腿上的伤口，就吓唬他将来要截肢。

了解情况后，卢伟琴俯下身子，递给他一张纸巾，轻声道：“小轩，老师知道事情经过了，我像你这么大，遇到这样的事，也会哭，也会害怕的，但是以我的经验判断，你只要按照医生的嘱咐，按时抹药，慢慢就会好的，根本不会截肢。”

小轩听后，情绪顿时稳定下来。

卢伟琴说，“共情”就是要设身处地站在学生的角度，将心比心，和他们进行情感连接，理解、接纳他们。

为和孩子们走得更近，卢伟琴放弃节假日休息时间，报名参加了心理咨询师培训，获得国家心理咨询师三级证书。有效奖励的秘密、问题儿童背后的真正原因、拖延背后的真相……心理学为她的数学教学“锦上添花”，她的课堂常常闪现出人性的光芒。

名师效应

一路走来，卢伟琴的职业幸福感满满。但她深知，个人的成长不算啥，带动其他教师共同成长方为名师之道。

为发挥名师示范、引领、带动、辐射作用，2013年，卢伟琴名师工作室成立，与青年教师互相上课、观课、议课、反思。作为成长的共同体，工作室的青年教师不断探求、感悟、反思，都收获了宝贵的教育体验，一个个成长为骨干教师。

为把教育成果带到偏远农村学校，卢伟琴坚持每年带领工作室成员送教下乡，为孩子们展示不一样的数学课堂。

2016年12月，卢伟琴到汝阳县一所农村小学支教。备课、试教、修改，直至深夜，可就在次日出发前，未满一岁的儿子突然高烧。

不去，乡村的孩子们都等着她；去，自己的孩子额头滚烫……两难选择，卢伟琴选择了出发。她默默地把母乳挤进保鲜袋，凌晨6时，就坐上了开往汝阳的汽车。

爱，是最好的教育。卢伟琴说，虽然她已经在教育这块沃土上耕耘多年，并取得了一定成绩，但她只要在三尺讲台一天，就要继续用心去教好数学，用爱去浇灌可爱的“花朵”。（洛阳日报记者 常书香 文/图）