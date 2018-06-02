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赵会生主持召开市纪委常委会议和市监察委委务会议
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-09-08 09:14

　　昨日，市委常委、市纪委书记、市监察委员会主任赵会生主持召开市纪委常委会议和市监察委委务会议，专题研究中央、省委巡视反馈意见整改落实工作。

　　会议指出，巡视整改是一项政治性很强的工作，务必提升政治站位，强化政治担当，认真抓好落实。要把精神吃透，把工作理清，切实将各项巡视整改任务的具体要求落细落实。要按照中央和省委巡视整改要求完成整改工作，注重标本兼治，提高落实质量。要按照建立的整改台账，定期调度，责任到人，采取动态管理，实行对账销号，做到挂账一项、整改一项、销号一项，确保整改任务件件有着落、事事有回音，保证整改任务顺利推进、圆满完成。（洛阳日报记者 李三旺 通讯员 陈聚涛）
[ 责任编辑：马佳佳]
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