标本兼治求长效——三论坚决打赢扫黑除恶专项斗争这场硬仗

既有力打击震慑黑恶势力犯罪，形成压倒性态势，又有效铲除黑恶势力滋生土壤，形成长效机制，这是党中央开展扫黑除恶专项斗争的总体要求和目标任务。

既有力打击震慑黑恶势力犯罪，形成压倒性态势，又有效铲除黑恶势力滋生土壤，形成长效机制，这是党中央开展扫黑除恶专项斗争的总体要求和目标任务。市委书记李亚就我市扫黑除恶专项斗争工作着重强调，要深化标本兼治，既立足当前，又着眼长远，注重边打边治边建，从根本上遏制黑恶势力滋生蔓延。

涉黑涉恶问题，表面上看是黑恶势力侵害百姓、为祸一方的社会问题，但这些黑恶势力往往拥有一定的经济基础，背后组织分工严密、利益盘根错节、关系深度交织，甚至与公职人员有着千丝万缕的联系。标本兼治求长效，就要把握好“标”“本”关系，就要注重以扫黑除恶正本清源，同时对社会治理守正创新，就要切实把专项治理和系统治理、综合治理、依法治理、源头治理结合起来，把打击黑恶势力犯罪和反腐败、基层“拍蝇”结合起来，把扫黑除恶和加强基层组织建设结合起来。

开展扫黑除恶专项斗争的过程，也是推进治理体系和治理能力现代化的过程。今年以来，我市坚持“四结合、四同步”工作路径，“打”“治”“建”压茬跟进，迅速形成“市县乡村联动、公检法司协同、相关部门配合”的齐抓共管、综合治理良好工作格局。截至目前，全市共侦办涉黑涉恶专案46起，抓获犯罪嫌疑人536名，破获案件315起，同步审查党员干部和公职人员56人，审理“保护伞”8人。正如广大群众期待的那样，在最大限度挤压黑恶势力滋生空间的同时，全市社会治理能力和水平也在稳步提升。

“上医治未病”。我们要加大综合整治力度，强化对重点地区、行业、领域的监管，加强重点人群动态管控；要切实开展“毁伞”行动，把深挖彻查“关系网”“保护伞”作为衡量扫黑除恶专项斗争成效的重要标准；要注重统筹结合，把扫黑除恶专项斗争与落实党委政府强农惠农政策、反腐“拍蝇”和打击“保护伞”、加强基层组织建设等结合起来，持续整顿软弱涣散基层组织，做好村(社区)“两委”换届后续工作，健全基层党组织领导下的群众自治机制，大力弘扬向上向善正能量，铲除黑恶势力滋生蔓延的土壤；要切实加强党的组织领导，充分发动和依靠人民群众，严格督导考核追责问责，形成强大合力，不断把扫黑除恶专项斗争引向深入，不断加强和创新社会治理，不断用实际成效增强人民群众安全感、获得感、幸福感。（洛 平）