驻豫全国人大代表专题调研组来洛

6日至昨日，省人大常委会副主任徐济超带领驻豫全国人大代表专题调研组来洛，围绕科技创新驱动高质量发展工作开展专题调研。

6日至昨日，省人大常委会副主任徐济超带领驻豫全国人大代表专题调研组来洛，围绕科技创新驱动高质量发展工作开展专题调研。

调研组一行到中航光电、洛阳LYC轴承有限公司、中船重工第七二五所、中国一拖、中信重工、洛阳国家大学科技园、普莱柯、洛阳科技金融大市场等地深入走访。昨日下午，调研组主持召开座谈会，听取我市工作汇报。代表们踊跃发言，充分肯定我市相关工作，并就科技创新、人才引进等提出意见、建议。

徐济超强调，要落实高质量发展要求，继续深入推进实施创新驱动发展战略，强力打造高效能产业集群，注重产业集聚的结构或模式。要持续深化“放管服”改革，高效实施创新激励政策，加强成果转化，加大股权激励力度，支持科研经费使用，强化企业创新财政奖补或后补助政策等，激发创新的动力、活力和效率。要加大科技财政投入力度，注重科技财政对金融、对社会融资撬动的效能，加强税收普惠的创新投入，不断提高科技创新对经济发展的贡献率。

市长刘宛康在发言时表示，创新驱动是实现高质量发展的必由之路，洛阳将深入学习贯彻习近平总书记调研指导河南工作时的重要讲话精神，认真落实省委决策部署，以国家自创区建设为龙头，大力实施创新主体、创新平台“双倍增”行动，着力打通“四个通道”、推进“四链融合”，推动“政产学研金用介”深度融合发展，不断优化创新创业环境，加快创新型城市建设，为推动高质量发展提供科技支撑。洛阳将认真研究代表们的意见、建议，切实将其转化为推动洛阳创新发展的务实举措。

市领导李少敏、陈卫平、贺敏等参加相关活动。（洛阳日报记者 朱艳艳）